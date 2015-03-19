Фондовая Европа вчера торговалась в зеленой зоне

Фондовые индексы Великобритании и Швеции вчера показали позитивное настроение, вытянув за собой и многие другие европейские индикаторы. Сводный индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,7%. СAC 40 прибавил 0,09%, FTSE 100 окреп на 1,57%. Шведский OMX Stockholm подпрыгнул на 1,7% (после неожиданного снижения ключевой процентной ставки по семидневным операциям РЕПО до минус 0,25%). И только DAX не обрадовал инвесторов, потеряв 0,48%.

Наихудшая динамика среди 19 «ингредиентов» Stoxx 600 зафиксирована в автомобильном секторе. Bayerishe Motoren Werke потеряла 4,2% после снижения прогноза прибыли на 2015 год.



Новости о рыночных слияниях оказали позитивное влияние. Так, ценные бумаги немецкой энергетической компании RWE AG прибавили в цене на 3,7%: прошел слух, что порядка десяти процентов ее акций будут приобретены инвесторами из ОАЭ.

Запутанный и сложный процесс слияния производителей цементных смесей Lafarge и Holcim, тем не менее, приносит свои плоды: акции выросли на 5,5% и на 2,2% соответственно.

Интересные движения показал банковский сектор. Например, Standard Chartered Plc взлетел сразу на 8,1%, поскольку Barclays повысил оценку его ценных бумаг до «выше рынка».



