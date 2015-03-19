Доллар зализывает раны после того, как ФРС встряхнула быков

Доллар понес серьезные потери в четверг, совершив свое крупнейшее однодневное падение к евро за последние шесть лет. По курсу «зеленого» ударила ФРС, которая продемонстрировала гораздо более «голубиный» тон, чем ожидали многие участники рынка, да еще и сделала акцент на том, что усиление валюты давит на американский экспорт. Как и ожидалось, слово «терпеливый» было исключено из заявления о повышении процентной ставки, но были снижены прогнозы по экономике, и ожидаемая траектория подъема процентной ставки стала гораздо более длинной и пологой. Это - сигнал к постепенной политике нормализации ставки. Всё пойдет медленнее, чем ожидали многие инвесторы.

EURUSD на момент 8.55 мск торгуется на уровне 1,0769, при том, что с понедельника пара находилась в 12-летних минимумах, доходя до 1,0457 $.

“Наши технические аналитики сейчас говорят, что мы наблюдаем краткосрочный бычий разворот тренда, что откроет нам новые целевые линии в 1,1016 и 1,1098», — говорит Эльза Линьос, старший валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets. — «Но в долгосрочной перспективе все фундаментальные признаки говорят о коротких позициях по EURUSD: пара будет колебаться между 1,1050 и 1,11, и в дальнейшем своем движении будет ориентироваться на достижение паритета».

Против иены доллар тоже скользнул вниз в течение ночи. По сравнению с вчерашними значениями 121,38, USDJPY падала до 119,76, впервые за три недели уйдя ниже отметки в 120. Правда, сейчас она торгуется на 120,52.

«Люди по-прежнему осторожно покупают доллар/иену», — говорит Канео Огино, руководитель исследовательской компании Global-info Co (Токио). — «Я убежден, что даже после сегодняшних событий доллар имеет прочную базу против иены, потому что люди покупают на падениях».

Однако распродажи доллара нанесли серьезный удар по уверенности многих «быков» в долларе. Некоторые участники рынка говорили, что сильные данные США нужны для улучшения настроений инвесторов, которые продолжат ралли доллара. Другие отмечают, что коррекция доллара может продолжиться.