ФРС США перестала говорить о терпении

В первый раз с 2006 года ФРС США сделала недвусмысленный намек на скорое повышение процентной ставки. Вчера в речи руководителя американского регулятора, Джанет Йеллен, впервые перестало звучать слово «терпение» в вопросе денежно-кредитной политики. Скорее всего, вряд ли повышение процентной ставки запланировано на июнь, как того могли ожидать самые ретивые участники рынка. Американский центробанк огласил свои прогнозы роста ВВП и потребительских цен — и они слабее, чем ожидалось до этого. Таким образом, большинство аналитиков предполагают, что ближайший возможный срок начала ужесточения денежно-кредитной политики — сентябрь.

Джанет Йеллен с присущей ей осторожностью заявила: «Сегодняшнее изменение формулировок не должно интерпретироваться так, будто бы мы уже определились со сроками. Мы не можем исключать повышения ставки в июне, но и не обещаем сделать это в сентябре.».



Затем глава ФРС добавила, что отсутствие в речи слова «терпение» вовсе не означает, что регулятор собирается вести себя «нетерпеливо».

По итогам двухдневного заседания ФРС заявила, что состояние рынка труда улучшается.

Однако все прогнозы, оглашенные руководством американского регулятора, стали менее бодрыми, чем раньше. Так, уровень ключевой ставки на конец 2015 года ожидается в 0,625% годовых — раньше предполагали 1,125%. Рост ВВП в 2015 года оценивается как 2,3 — 2,7%, ранее ожидалось 2,6 — 3,0%. Базовую инфляцию ждут на уровне 1,3 — 1,4%, хотя ранее надеялись, что ее удастся разогнать почти к целевым уровням, до 1,5 — 1,8%.

Также Йеллен отметила замедление роста экспорта и объяснила это усилением доллара.

Американские рынки отреагировали на все эти заявления ростом фондовых бумаг и ослаблением доллара.