Фондовая Америка опять ушла в минус

Во вторник американские фондовые биржи закрылись в основном в "красной зоне" — инвесторы ведут себя непредсказуемо в ожидании решения Федеральной резервной системы. Как ожидается, сегодня после второго дня заседаний глава ФРС США Джанет Йеллен объявит заявление регулятора по процентной ставке.

Вчера к закрытию индекс Dow Jones потерял 0,71% - упал до отметки 17849,08, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос ненамного - на 0,16%, до уровня 4937,43, а индекса S&P 500 снизился на 0,34% - до отметки 2074,20. Об этом сообщает издание ПРАЙМ.

Напомним, что Федеральная резервная система США с конца 2008 года удерживает ставки на рекордно низком уровне 0-0,25%. На последнем заседании (в феврале этого года) глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что регулятор не видит вероятным повышение ставки в ближайшие два совещания. Сегодня будут объявлены итоги двухдневного заседания регулятора и опубликованы новые прогнозы его чиновников. Многие аналитики ожидают, что в новом заявлении регулятор может опустить формулировку о готовности проявить «терпение» при повышении процентной ставки — тогда рынок отреагирует большим ростом доллара.

Вчера были опубликованы отчеты по строительству новых домов в США — согласно им, число новостроек в стране по итогам февраля снизилось на 17% - до 897 тыс. Данные эти были хуже прогнозов (ждали снижения на 2,4%).

"Рынки значительно колебались в течение последних дней, но никуда не делись. Это все из-за неопределенности с процентной ставкой в США и состоянием американской экономики", - говорит главный инвестиционный стратег RW Baird & Co Брюс Биттлс.