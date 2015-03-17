Перспектива: рухнет ли цена на золото параллельно взлету доллара?

"Золотые жуки» опасаются сильного доллара, и не без оснований.

В начале 1980-х годов золото подешевело на 60% от своего тогдашнего пика в $850. Это произошло на укреплении доллара. С другой стороны, в 2001 году, когда доллар начал слабеть, золото начало свой долгий марш наверх.

Сейчас, когда доллар снова начал идти наверх, рынок задается вопросом о том, насколько глубоко должно уйти золото. Золото ушло вниз на 39% с августа 2011 года, в то время как долларовый индекс, взвешенный по торговле, вырос на 36%. Очень симметрично, скажете вы? Мы согласимся.



Если завтра ФРС отзовет свое обещание оставаться «терпеливым», то рынки будут ждать повышения ставки с минуты на минуту. Такое повышение, как правило, понизит привлекательность золота, потому что оно не является активом, приносящим дивиденды.

Доллар может подрасти в этому году еще на 10 — 15%, по оценкам агентства ABN Amro. Корректировка финансовых рынков, вызванная сюрпризами от ФРС, может оказать «драматическое» негативное влияние на котировки золота.

«Пока экономика США остается достаточно сильной, чтобы справиться с повышением ставок, золото будет находиться под давлением параллельно с тем, как будет двигаться вверх цена доллара и значение ставки ФРС», — говорит Жоржетта Буле, аналитик ABN Amro. — «Мы ожидаем дальнейших потерь со стороны золота в 2015 — 2016 гг».

Достигнув исторического максимума в $1 921,17 за тройскую унцию в 2011 году, золото упало во время количественного смягчения ФРС. В пятницу золото стоило всего лишь $1152, это самое низкое пятничное значение с апреля 2010 года.

Чистые длинные позиции по золоту снизились на 26% на прошлой неделе, причем с приличной скоростью (таких темпов рынок не видел с ноября).

Тем не менее, по сравнению с прошлыми периодами укрепления доллара, золото держится «на удивление хорошо», в соответствии с анализом Capital Economics. В начале 1980-х гг золото упало более чем на 60%, а индекс доллара вырос на целых 93%. Сейчас ситуация куда менее драматичная.

«Эта упругость, возможно, внушает надежду относительно перспектив драгоценного металла, когда центр композиции вернется к более благоприятным факторам», — говорят аналитики Capital Economics.

Китайские и индийские закупки могут помочь немного увеличить цены. HSBC прогнозирует, что Китай останется крупнейшим потребителем и импортером золота, и любое значительное падение цен в любом случае стимулирует покупку ювелирных изделий, монет и слитков на развивающихся рынках. Низкие цены также удержат золотой лом от выхода на рынки.

На Китай и Индию приходится почти две трети мирового спроса на золотые ювелирные изделия — этот фактор в 1980-х годах отсутствовал на мировой сцене, ведь объем производства Китая был в десять раз меньше, чем в США.

Поставки золота на мировой рынок в ближайшие пару лет должны выйти на плато, согласно данным Всемирного золотого совета. Производители золота в последние годы испытали на себе влияние низкой цены и не имели возможности инвестировать достаточное количество в добычу металла, в новые проекты. Производство золота выросло за 2014 год только на 2%.

Однако в ближайшее время цена на золото, скорее всего, будет зависеть только от риторики ФРС. Рынок драгоценных металлов становится все более уверенным в том, что ФРС повысит ставку уже в 2015 году.