Джанет Йеллен хочет быть менее предсказуемой

В случае, если Федеральная резервная система на этой неделе отбросит обещание быть "терпеливой" в плане повышения процентных ставок, чего ожидают многие рыночные аналитики, это станет символом окончания целой эпохи в политике общения ФРС и может начаться период большой волатильности рынка. Начиная с июня, впервые с 2008 года, должностные лица будут принимать решения о ставках не просто после совещаний и обсуждений, а на основе чисто формальных данных и отчетов — чтобы не брать на себя обязательства по поддержанию затрат по займам на низком уровне.



В то время как председатель ФРС Йеллен хочет отучить инвесторов полагаться на руководство центрального банка в плане дальнейшей политики, она хочет избежать чрезмерного роста доходности облигаций, которые могут подорвать рост экономики. "Они хотят нормализовать политику, и один из элементов нормализации - придать некоторую неопределенность по поводу того, что центральный банк будет делать", - говорит Роберто Перли, бывший чиновник ФРС, который теперь является партнером Cornerstone Макро LLC. "Тем не менее, они не хотят вывести рынки из строя".

Почти 90% экономистов, опрошенных Bloomberg, прогнозируют, что чиновники уберут слово "терпеливый" из своего итогового заявления, которое будет опубликовано после двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам в среду. Примерно 45% видят это как шаг к увеличению ставок в июне. 37% ожидают старт смены курса только в сентябре этого года.

С чего же начались такие пляски аналитиков вокруг официальных заявлений представителей ФРС? Комитет в декабре прошлого года убрал давние обещания держать ставки около нуля «в течение продолжительного времени», сказав вместо этого, что политики "будут терпеливыми" в решении, когда пора будет менять ставки. На пресс-конференции после того заседания Йеллен сказала фразу, что комитет вряд ли изменит планы на своих следующих двух сессиях. Затем это же FOMC повторил в январе, а это исключает увеличение ставок в марте и апреле.

Удаление обещания "терпеливо ждать момента" в этот раз даст интересный эффект на рынок. Недавнее заявление Йеллен перед Конгрессом 24-25 февраля дало сигнал, что ФРС готовится к переменам. Сейчас перед Джанет Йеллен непростая задача - когда она будет выступать на пресс-конференции после заседания в среду, ей нужно найти золотую середину между тем, чтобы обозначить ограниченные возможности ФРС и одновременно остаться полностью непредсказуемой. "Йеллен будет подчеркивать до посинения лица, что она не собирается повышать ставки в июне", - говорит Эрик Грин, руководитель отдела исследований в TD Securities USA LLC в Нью-Йорке, который раньше работал в Нью-Йоркской ФРС. Избавление от «терпеливого» обещания не оставит рынки полностью без управления. В дополнение к своему политическому заявлению члены FOMC на этой неделе выпустят свои квартальные прогнозы по экономике и дальнейшим ориентирам для ставки.

Йеллен и вице-председатель Стэнли Фишер дают понять, что ждут постепенный рост ставок, не следуя какому-либо установленному графику. "Там будет по-прежнему много сигналов о будущем пути политики", - считает Джонатан Райт, бывший экономист ФРС. "Но не будет явных рекомендаций на будущее, которые бы специально связывали политикам руки", - сказал Райт.

Центральные банки обычно не предупреждают о будущих решениях насчет ставок, потому что поведение рынка становится слишком специфическим и это может способствовать избытку уверенности среди инвесторов. Это таит в себе угрозу дестабилизации рынка, когда сюрпризы чиновников об изменениях в курсе политики известны заранее. "Это как смотреть «Гамлета»: Быть или не быть", - говорит Ричард Хоу, главный экономист банка New York Mellon Corp. - "Может быть, теперь мы услышим более простую речь от FOMC, а не привычные уже заявления типа «мы собираемся учитывать реальное состояние экономики и ответим рационально этим экономическим данным"?"...