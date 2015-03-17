Дефляция в еврозоне замедлилась, евро растет на этой новости

По данным Eurostat, в феврале в зоне евро дефляция составила 0,3% в годовом исчислении, в ЕС — 0,2%. В прошлом месяце потребительские цены в еврозоне снизились на 0,6%, в ЕС — на 0,5%, сообщает портал Банки.ру.

Самый высокий уровень дефляции - в Греции (1,9%), Болгарии (1,7%) и Литве (1,5%). Инфляция в феврале зарегистрирована в Швеции (0,7%), на Мальте (0,6%), в Австрии (0,5%), Румынии (0,4%) и Италии (0,1%).

Пока инфляция в Европе растет мелкими шажками, число занятых в регионе выросло на 0,1% (в еврозоне) и на 0,2% в ЕС по сравнению с предыдущим кварталом. По данным Eurostat, в последнем, четвертом, квартале 2014 года число занятых мужчин и женщин в ЕС составляло 226,7 млн человек, из них 148,6 млн - в еврозоне. Лучше всего растет число занятых в Испании и Латвии (по 0,7%), Ирландии и Словакии (по 0,6%), тогда как в Португалии уровень занятости снизился на 1,4%, на Кипре — на 0,6%, в Польше — на 0,3%, в Италии — на 0,2%, на Мальте — на 0,1%.

Пара EUR/USD после выхода европейской статистики подросла на 0,57% - до отметки 1,0628 к 15:06 мск, пара EUR/JPY подросла на 0,42% - до уровня 128,79.