Доллар дешевеет на торгах во вторник в ожидании решений ФРС

Американский доллар слабеет в парах с основными мировыми валютами во время торгов вторника. Скорее всего, снижение происходит в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы, которые станут известны завтра вечером. Об отрицательном движении доллара свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА-Новости.

Так, к 14:05 по мск индекс доллара упал на 0,29% - до отметки 99,84. Пара EUR/USD выросла до 1,0614 с уровня 1,0569 на предыдущем закрытии. Пара USD/JPY снизилась до 121,26 с 121,34. Против рубля доллар снизился на 0,88% - до отметки 61,758.

Напомним, ФРС проведет очередное заседание 17-18 марта. По итогам совещания выступит глава регулятора Джанет Йеллен на пресс-конференции, которая состоится сразу после заседания в среду. Аналитики ждут, что Йеллен наконец намекнет о грядущем повышении процентных ставок.

Аналитик из BK Asset Management Кэти Лиен считает, что слабые статистические данные из США, которые были в последнее время, скорее всего, заставят ФРС быть осторожнее в своем выступлении завтра и исключить формулировку о готовности проявить терпение в вопросе повышения процентной ставки.