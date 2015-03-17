Валютные «качели» стоили американским корпорациям $18,66 млрд

Консалтинговая американская фирма FiREapps провела исследование, по результатам которого выяснилось, что валютные качели конца 2014 года привели к тому, что американские корпорации потеряли в четвертом квартале 18,66 млрд в виде недополученной выручки.

Общее влияние волатильности на валютном мировом рынке выросло более чем в 4 раза в последнем квартале 2014 года, и было крупнейшим со времен кризиса евро, говорится в докладе.

Было проанализировано влияние на квартальную прибыль 846 американских компаний, которые составляют подмножество списка Fortune 2000 и производят по крайней мере 15% международной выручки в разных валютах.



Прибыль на акцию у этих гигантов пострадала в среднем от 0,06$. Транснациональные американские компании — такие, как, к примеру, DuPont и Procter&Gamble признают, что высокий курс доллара существенно вредит их прибыли. Несколько экспортеров- «голубых фишек» заявили, что ситуация будет ухудшаться и дальше, если доллар продолжит усиливаться. Количество компаний, отчитавшихся негативно, в IV квартале было на 6,4% выше, чем в III.

Высокий курс доллара вредит нескольким основным секторам, в том числе промышленным предприятиям, технологическим компаниям (Microsoft и Apple), авиаперевозчикам (American Airlines Group), компаниям из сферы здравоохранения (Pfizer Inc) и, конечно, потребительским компаниям, которые большую часть выручки делали за пределами США (тот же Procter&Gamble).