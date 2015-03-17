Brent продолжает держаться на уровне 54 долларов

Нефть марки Brent на момент 9.12 мск торгуется на уровне 54,05 долларов за баррель, майский фьючерс на WTI стоит $46,11. Фьючерсы на североморскую нефть чуть подорожали, но остаются на низких уровнях. Западнотехасская марка продолжала дешеветь: в понедельник ее котировки опускались до $42,86 (это шестилетний минимум), но во время азиатской сессии во вторник она немного отыграла.

В отчете Morgan Stanley говорится, что на рынке нефти избыточное предложение — словом, ничего нового на нефтяном рынке не происходит. Правда, еще один фактор добавился: появилась слабая возможность отмены санкций против Ирана, что вполне логично приведет к притоку еще одного ручейка нефти на мировые рынки: Тегеран уже высказался о возможном увеличении экспорта «черного золота».