Жизненный путь трейдера (Стадии развития)

Стадии трейдера



Каждый трейдер проходит свой долгий или короткий жизненный путь, который, условно конечно, можно разделить на 5 стадий трейдера. Трейдинг - процесс, который приносит большие деньги или большое разочарование, поэтому не каждый вообще способен дойти до пятой или даже третьей стадии, для этого нужно терпение и выдержка плюс крепкие нервы. Предлагаю вашему вниманию вот такую классификацию, описанную когда-то одним опытным практиком, она отражает весь жизненный путь трейдера с его циклическими периодами.



Путь трейдера. Стадия №1: Подсознательная некомпетентность



На первом шагу вы начинаете присматриваться к процессу трейдинга. Вы понимаете, что это очень неплохой способ делать деньги. Вы думаете: «это удобный и эффективный вид заработка, который принесёт мне хорошую прибыль». Цена двигается вверх и вниз, какие же тут секреты – начинаем! Вы берете сразу много лотов в надежде на краткосрочную прибыль. Как только вы открываете позицию, рынок разворачивается в другую сторону, и вы уходите в минус, так повторяется несколько раз. Вы пытаетесь возместить ваши потери, удваивая каждый раз свои сделки – иногда это срабатывает, но чаще нет, и вы в рассеянности. Ну, это первый шаг – абсолютно очевидно, что вы ничего не смыслите в трейдинге. Эта стадия трейдера длится неделю или две, но рынок быстр и вы переходите на вторую.



Путь трейдера. Стадия №2: Осознанная некомпетентность.



На этой стадии трейдер осознаёт, что форекс наподобие игры с огнём, и чтобы не обжечься надо многое постичь. Вы осознали свою некомпетентность – у вас нет навыков или проницательности, чтобы получать регулярный доход. На этой стадии вы покупаете множество систем и книг, читаете сайты от России до Украины и начинаете искать золотую середину. На этой стадии вы перепробуете много методов работы и систем, никогда не задерживаясь настолько, чтобы заметить действительно ли система работает. Каждый раз, когда будет появляться новый индикатор, вы будете в восторге, думая, что он всё изменит в вашу пользу. Вы будете тестировать автоматические системы в Meta-Trader, будете играть с MA, Фибо, сопротивлением и поддержкой, пивотами, фракталами, дивергенцией, DMI, ADX, и сотнями других вещей, надеясь в глубине души, что ваша «магическая система» заработает сегодня! Вы будете ловить взлеты и падения цены со своими индикаторами, пытаясь найти наилучший момент совершения сделки. Вы подадитесь в пипсовку и начнёте заниматься скальпированием, думая, что это наиболее удачная стратегия. Ведь многие пипсуют и зарабатывают, однако всё равно профит не наступает.

Вы будете пытаться использовать признаки, какие используются другими, это не сработает. Вы будете пытаться покупать сигналы – они тоже не сработают.

Эта стадия пути трейдера может длиться довольно долго. Если вы уже убили не один депозит, а может и бросали это дело несколько раз, то вновь вернувшись, переходите к третьей стадии.



Путь трейдера. Стадия №3: Эврика!



В начале этой стадии «яблоко падает вам на голову» и вы понимаете, что главное это не система. Вы осознаете что, можно делать деньги и парой-тройкой основных трендовых индикаторов и осцилляторов, но только если вы держите себя в руках и у вас правильный money management. До вас доходит, что в торговле на форекс очень важен психологический аспект. Форекс для людей с крепкими нервами и холодной головой. И, наконец, приходит просветление! Вы неожиданно понимаете, что не вы, не кто-либо другой может аккуратно предсказать, что рынок будет делать в следующие 10 секунд, не говоря уже о 20 мин. Вы начинаете работать по одной системе, которую вы приспособляете под себя, становитесь счастливее и знаете свой «порог риска». Вы начинаете торговать, если ваша система говорит о хорошей вероятности выигрыша. Если ваша позиция оказывается убыточной, вы не расстраиваетесь, потому что знаете о непредсказуемости рынка. Главное понять, что это не ваша ошибка, а данность. Следующая позиция будет иметь большую вероятность выигрыша, потому что ваша простая система работает. Главное понять, что в торговой игре самое главное – следовать системе и дисциплинировано совершать сделки. Вы научились правильному money management и плечу, и только сейчас вы осознали правоту тех, кто давал вам советы в прошлом. Эврика приходит в том момент, когда вы честно признали, что вы не можете предсказать рынок.



Путь трейдера. Стадия №4: Осознанная компетентность.



Ок, сейчас вы совершаете сделки, когда ваша система говорит вам это делать.

Вы воспринимаете потери так же легко, как и выигрыши. Вы уверенно ставите тейк профит и стоп лосс, причём последний срабатывает всё реже, и позволяете добираться ордеру до максимально выигрышной позиции. Наступает стадия, когда ваш счет колеблется у постоянного уровня, день за днем. Есть периоды, когда вы в плюсе на 100 пипсов и минусе на 100. Одним словом удерживаете баланс и не теряете денег. Постепенно вы всё больше закрываете профитных позиций. Если вы отдаёте пипсы, то знаете, что они вернуться назад. Это длится несколько месяцев.



Последняя стадия трейдера: Подсознательная компетентность



Вот сейчас, прямо как, управляя автомобилем, вы торгуете целый день, делая всё на подсознательном уровне.

Вы работаете на автопилоте. Вы начинаете работать над большими сделками, делаете 100 пипсов в день и считаете это нормальным. Вы управляете эмоциями и вы трейдер со стремительно растущим счетом. Когда торговля уже не будет возбуждать, а отношение к ней будет, как к повседневной работе вы можете с уверенностью сказать: «Я – профессиональный трейдер!»