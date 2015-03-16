Уолл-стрит закрыла неделю снижением на фоне укрепления доллара

В пятницу на Уолл-стрит упали основные индексы, равно как и по итогам всей недели. Виновником падения фондовых бумаг США называют доллар: он укрепился к евро и к основной корзине валют. Это оказало давление на крупнейшие сырьевые компании, повредило промышленным гигантам. Добавили масла в огонь и падение цены на нефть, и пессимистичная макростатистика.

Высокая волатильность американского фондового рынка, который в последние полгода бросает то в жар, то в холод, аналитики связывают с неопределенностью на нефтяном рынке и с вероятностью подъема базовой ставки ФРС не позднее, чем в начале лета.

DJIA по итогам пятничных торгов упал на 0,82%; S&P 500 потерял 0,61%; Nasdaq Composite снизился на 0,44%. В пятницу потеряли позиции все 10 отраслевых групп S&P 500.



В первую очередь снижение цен на энергоносители сказалось на акциях горнодобывающих и нефтяных компаний. К примеру, энергетический подындекс S&P 500 потерял 0,5%. Нефтяные и нефтесервисные компании — Chevron, Exxon, Halliburton — снизили котировки (2%, 0,8%, 0,3% соответственно).

На 0,7% упал банковский подындекс — к примеру, Morgan Stanley потерял 2%.

Из громких событий — акции Harley-Davidson подешевели на 3,4%: прошла новость о сокращении 169 человек на одном из предприятий прославленной компании.

Herbalife оказался замешанным в скандале с манипуляциями на фондовом рынке, на фоне чего вполне предсказуемо потерял 8,2% капитализации.