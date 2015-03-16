Анонс макростатистики и важных событий на 16 — 20 марта

Основное событие начавшейся недели — политическое заявление ФРС: рынки ждут информации о том, собирается ли регулятор по-прежнему сохранять терпеливую риторику по поводу подъема ставки. Центробанки Японии и Швейцарии тоже предоставят рынкам пищу для раздумий. Впрочем, обо всем по порядку.



В понедельник, 16 марта, Европа порадует рынки швейцарскими данными по ценам производителей и розничным продажам за февраль. Ежемесячный отчет выпустит регулятор Германии. Перед общественностью выступят сразу два представителя ЕЦБ: в 17.00 по московскому времени — Карлос Коста, а в 21.45 — президент европейского Центробанка Марио Драги.

В США выйдет ряд статистических параметров, из которых наиболее важный — индекс промышленного производства за февраль.

Вторник, 17 марта, начнется в АТР публикацией протокола заседания Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике. Пресс-конференцию проведет и глава японского регулятора, Харухико Курода.

В еврозоне во вторник ждут индекса экономических настроений Германии за март. Этот показатель продемонстрирует общий настрой инвесторов в крупнейшей экономике Европы. Выйдет в свет блок статистики по еврозоне в целом, рынки особенно чутко должны отреагировать на индекс потребительских цен.

Целая «стая» статистических показателей по строительному рынку прилетит из США, и больше всего мировые рынки ждут данных по количеству разрешений на строительство. Этот фактор покажет, так ли здорова американская экономика, как может показаться на первый взгляд.

Те, кто интересуется российскими рынками, смогут полюбоваться на предварительные цифры по промышленному производству в стране за 2014 год.

В среду, 18 марта, на азиатских рынках самым важным событием будет ежемесячный отчет Банка Японии. Также Страна Восходящего Солнца опубликует цифры по экспорту и торговому балансу за февраль.

В Европе важный блок статистики по рынку труда выпустит Великобритания. Инвесторы очень ждут, в частности, цифр по среднему уровню заработной платы за январь и изменению числа заявок на пособие по безработице. Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике тоже даст богатую пищу для размышлений.

Но больше всего в среду мировые рынки будут ждать новостей из США. Здесь пройдет заседание ФРС, в результате чего сначала представители регулятора огласят экономические прогнозы, затем последует заявление FOMC о процентной ставке на ближайший месяц, и затем Джанет Йеллен разъяснит политику регулятора.

В четверг, 19 марта, в АТР будет относительно спокойно, разве что в Новой Зеландии выйдут данные по ВВП за последний квартал 2014 года и за год в целом.

В Европе парад центробанков перехватит швейцарский регулятор, который сделает объявление о процентной ставке на ближайший месяц. С речью выступит председатель Национального Банка Швейцарии Томас Джордан.

Буквально через полчаса после этого последует ежемесячный отчет ЕЦБ.

В США выйдет крупный блок статистики по безработице за последний месяц, но больше инвесторов будет интересовать индекс производственной активности ФРС Филадельфии за март.

Пятница, 20 марта, ознаменуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе протоколом заседания по монетарной политике в Японии. С речью выступит руководитель Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса.

Из интересных событий в еврозоне — индекс цен производителей Германии за февраль.