Европейские индексы, кроме FTSE, завершили неделю в мажоре

Пятничная сессия, как и вся прошедшая неделя в целом, завершилась на европейских фондовых рынках подъемом. Сводный индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,3% в пятницу и 0,6% за неделю. Аналитики объясняют это сильным падением курса единой валюты, что благотворно повлияло на крупнейших европейских экспортеров.

FTSE потерял 0,3% по итогам пятницы и упал на 2,5% за неделю (это трехмесячный антирекорд). САС 40 вырос на 0,46%, DAX прибавил 0,87%.

Очень позитивную динамику продемонстрировали ценные бумаги фармацевтической отрасли. Так, на 3,5% выросли акции Novo-Nordisk.

Goldman Sachs и EQT Partners полностью вышли из капитала компании ISS A/S, которая является крупнейшей клининговой компанией на планете. Это позволило ее акциям подпрыгнуть на 6,3%.

Commerzbank AG прибавил 4,9% на новостях об урегулировании претензий американских регуляторов по поводу скандала с корпоративной отчетностью в Германии и нарушения режима американских санкций против различных стран.

Вслед за снижением цены на нефть упали акции нефтяных компаний. Royal Dutch Sell потеряла 2%, BP — 1,8%.