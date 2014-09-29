Рынки Европы открылись на понижении

Сегодня фондовые индексы Европы ползут вниз: на котировки влияют опасения по поводу того, что покажет ключевая макростатистика Германии. На утренних торгах в Европе Euro Stoxx 50 потерял 0,62%, САС 40 ослаб на 0,58%, а DAX снизился на 0,52%. Давление усиливается еще и тем, что в пятницу вышли неутешительные данные по индексу потребительского доверия в Германии. А если учесть, что и индекс делового доверия в стране показал снижение вот уже пятый месяц подряд — опасения становятся все более обоснованными.



Финансовый сектор в целом ослаб: BNP Paribas потерял 0,85%, Societe Generale 0,66%. Немцы тоже «похудели»: на 0,28% cъехал вниз Deutsche Bank, 2,45% потерял Commerzbank.

Вчера пилоты Air France прекратили наконец бастовать, в результате чего Air Franceвыросла на 0,48%.

Понизился FTSE: лондонский индекс ослаб на 0,43% на фоне потерь в горнодобывающей сфере. Здесь позиции сдали Glencore Xstrata (1,26%), Bhp Billiton (1,33%), Rio Tinto (1,82%). Практически весь кредитный сектор Британии опускает голову: RBS потерял 0,08%; Lloyds Banking снизился на 0,59%, Barclays похудел на 0,76%. Настоящий обвал случился с крупным девелопером: Balfour Beatty опубликовала прогноз по прибыли, согласно которому оказалось, что компания заработает меньше, чем планировала. Итог — 22,70% удешевления акций!



