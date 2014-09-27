В Европе грядет еще один референдум: на очереди Каталония

Сегодня глава автономной испанской области Каталония Артур Мас официально объявил о проведении референдума по вопросу независимости от Испании. Голосование назначено на 9 ноября 2014 года, передает Reuters.

На референдуме гражданам Каталонии предстоит ответить на два вопроса: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?» и «Если да, то хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством?». Отличительная особенность от шотландского референдума — пожалуй, как раз второй вопрос.

19 сентября парламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума о независимости. В его поддержку проголосовали 106 депутатов, против выступили 28 парламентариев, воздержавшихся не было. Согласно документу, результаты опроса не имеют обязательной юридической силы. Надо заметить, что в столице Испании, Мадриде, будущий референдум сочли нелегитимным.

На долю Каталонии, где проживает 7,5 миллиона человек, приходится около четверти ВВП Испании. При этом местные власти и население недовольны, что регион отдает слишком много налогов Мадриду, не получая взамен достаточного финансирования. Жители области убеждены, что независимость от центрального правительства Испании принесет пользу их экономике.

Первые попытки отделиться от Испании каталонские власти предпринимали в начале прошлого столетия. В 1979 году Каталония добилась автономного статуса, а каталонский язык признали официальным в регионе. В 2006 году область получила почти полную финансовую самостоятельность. В 2009 и 2010 годах Каталония провела серию неофициальных референдумов, на которых выносился вопрос о независимости. По результатам региональных выборов 2012 года большинство депутатов местного парламента составили сторонники независимости.



