Потратить свои деньги или время? Как сделать этот сложный выбор

Так как сегодня на рынках выходной, предлагаю почитать материал-размышление на интересную тему. Переведено на русский с портала Investopedia.

Все мы слышали, что время - деньги. Но эта фраза может иметь разное значение для разных людей:

- Спустя время, если вы сберегаете и инвестируете деньги, у вас их будет больше.

- Если вы тратите время, то денег, которые вы зарабатываете, будет меньше.

- Часы тикают, и каждый упущенный момент вы не зарабатываете деньги. Точно так же каждый момент, когда вы не наслаждаетесь жизнью, это навсегда потерянный отрезок жизни.

Если мы тратим наше время, а не наши деньги, мы упускаем другие возможности. Если мы тратим наши деньги, а не наше время, мы теряем деньги.

Перед нам часто встает выбор: нам нужно решить, когда мы хотим сделать что-то сами и когда мы хотим потратить деньги, чтобы нанять кого. Но как люди решают, стоит потратить деньги или время?

Потратьте время, когда у вас нет денег

Это довольно простой выбор, если у вас нет денег. Либо вы обходитесь без чего-то, или вам придется сделать это самостоятельно. Но не обязательно плохо, когда вы вынуждены пробовать новые задачи. Может быть, вы обнаружите, что вам на самом деле нравится то, что никогда не пробовали? Загляните на YouTube, там полно видеороликов, которые покажу, как сделать все - от кройки платья до строительства дома. Ну и, конечно, не забывайте про книги и наставников, которые всегда помогут.

Тратьте свое время, если хотите получить новые навыки и опыт

Люди любопытны. Мы хотели бы изучить и попробовать новые вещи - просто чтобы посмотреть, а сможем ли? Не нужно себя ограничивать, пробуйте новые интересные вещи - прыжки с парашютом, серфинга. А может, вы получите удовольствие от замены лампочки или покраски лаком старой мебели? Получение новых знаний, опыта всегда добавляет к нашей индивидуальности новые черты, а иногда эти навыки даже можно добавить в свое резюме.

Проведите время с кем-то, чтобы научить его новому

Это особенно актуально с детьми или внуками. Обучение может быть весьма плодотворным для обоих участников процесса. Вы получаете удовольствие от того, что можете научить чему-то человека, а он получают полезные в жизни навыки.

Используйте свое время, чтобы найти ответы на вопросы

Зачем платить кому-то еще, чтобы сделать вещи, которые вы сами любите делать? Жизнь должна быть наполнена приятными впечатлениями, поэтому надо получать удовольствие от любимых занятий. Если вам нравится быть на открытом воздухе, то, возможно, полезным будет сделать небольшое упражнение — постригите газон или сходите в свой сад. Если вам нравятся головоломки, присядьте и решайте их. Польза будет огромная.

Тратьте деньги, когда это выгоднее для вас, чтобы успеть сделать что-то другое

В книгах про бизнес есть 101 совет, как нанять кого-то, кто будет делать то, что вы умеете не очень хорошо, либо чтобы не отвлекаться от более продуктивных задач. То же самое можно применить к вашей личной жизни: Если ваш жизненный опыт приносит пользу больше от работы в местной благотворительной организации, то вы можете освободить свое время, наняв очистителя бассейнов или попросить постричь газон соседского мальчишку.

Тратьте деньги, когда у вас нет опыта и вы не заинтересованы его приобрести

Некоторые вещи просто не нужны нам. Мы избегаем их, не хотим даже пробовать. Если у вас есть деньги и не хотите сами заниматься чем-то, то лучше делегируйте эту задачу кому-то за плату. Например, я никогда не любил копаться в своем автомобиле, и мне проще отдать его в сервис, чтобы мне поменяли какие-то детали. Да, я действительно не хочу получить такой новый опыт. Мне это не пригодится, да еще займет много времени. А пока есть деньги, я лучше отдам эту работу другим, которые умеют делать это.

Тратьте деньги, если безопасность важнее, когда нужно что-то сделать

Я бы не решился спилить большое дерево рядом с моим домом. Поднявшись отрубить ветки, я мог упасть и разбиться, да еще и испортить отделку дома. Поэтому я найму лучше специалиста и со стороны посмотрю, как он это сделает.

А как вы решаете, когда лучше нанять специалиста, чтобы сделать что-то сложное, а когда делаете это самостоятельно?