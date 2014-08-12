Богатые и бедные американцы становятся всё дальше друг от друга

Разрыв в доходах наиболее и наименее обеспеченных американцев продолжает расти, равно как и финансовые потери граждан США после каждого нового экономического кризиса. Такие выводы содержатся в обнародованном в понедельник докладе, представленном на Конференции мэров американских городов, состоявшейся в официальной резиденции нью-йоркского градоначальника - "Грэйси мэншон" на Манхэттене.

Социальное расслоение, обусловленное разницей в доходах американцев, будет и далее расти, и на ближайшую перспективу не предвидится какого-либо изменения этой тенденции, говорится в докладе. Так, по прогнозам его авторов, в 2014 году доход средней по достатку семьи в стране возрастет на 2,5% в условных денежных единицах, а с 2015 по 2017 год - на 3,8%. В то время как доход среднестатистической семьи, по этим же расчетам, повысится, соответственно, на 2,7 и 4,1%.

"Кризис усиления неравноправия, с которым сталкиваются наши города, представляет угрозу для фундаментальных американских ценностей, - заявил на конференции мэр Нью-Йорк Билл де Блазио. - Сокращение неравенства доходов и обеспечение возможностей для всех является наиважнейшей задачей нашего времени. Как мэры, мы находимся на передовой (ее решения) и должны действовать немедленно".

На конференции было также отмечено, что средний заработок на вновь созданных после последнего экономического кризиса рабочих места составляет 47,171 тыс. долларов в год, в то время как средний доход на ликвидированных в ходе кризиса вакансиях составлял 61,637 тыс. долларов - то есть он сократился на 23%. После кризиса 2001-2002 годов этот показатель снизился лишь на 12%. Таким образом, потери в заработках от одного кризиса до другого удвоились. Применительно к прошедшему спаду такая суммарная потеря в заработках составила 93 млрд долларов.

"Хотя наша экономика набирает обороты, тревожная тенденция роста неравенства в доходах, а также потерь в заработной плате должна получить противодействие", - сказал председательствовавший на Конференции мэр Сакраменто Кевин Джонсон.

Разработать меры такого противодействия поручено специально созданной оперативной группе "Мэрские города возможностей", которую возглавили градоначальник Нью-Йорка и его коллега из Бостона Мартин Уолш.

"Эта оперативная группа соберет всех мэров для совместной работы и объединения возможностей муниципального самоуправления для продвижения в масштабах страны повестки восстановления равенства и для поощрения к тем же действиям федеральных властей", - заявил мэр Сакраменто.