Moody's понижает прогноз по ВВП Италии на 2014 до -0.1%

Агентство Moody's Investor Service сообщило сегодня о пересмотре своей оценки перспектив экономики Италии после того, как на прошлой неделе страна опубликовала предварительные показатели ВВП за 2-й квартал, продемонстрировавшие сокращение экономики на 0.3% вместо ожидаемого прироста на 0.1%.



Теперь рейтинговое агентство прогнозирует, что по итогам 2014 г. ВВП Италии сократится на 0.1% , а отношение долга к ВВП в этом и следующем годах составит 2.7%, причем эта оценка может быть пересмотрена на повышение.



Сейчас кредитный рейтинг Италии по версии Moody's находится на уровне Baa2, со стабильным прогнозом.