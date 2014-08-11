Moody's понижает прогноз по ВВП Италии на 2014 до -0.1%

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Агентство Moody's Investor Service сообщило сегодня о пересмотре своей оценки перспектив экономики Италии после того, как на прошлой неделе страна опубликовала предварительные показатели ВВП за 2-й квартал, продемонстрировавшие сокращение экономики на 0.3% вместо ожидаемого прироста на 0.1%.
Теперь рейтинговое агентство прогнозирует, что по итогам 2014 г. ВВП Италии сократится на 0.1% , а отношение долга к ВВП в этом и следующем годах составит 2.7%, причем эта оценка может быть пересмотрена на повышение.
Сейчас кредитный рейтинг Италии по версии Moody's находится на уровне Baa2, со стабильным прогнозом.
Теперь рейтинговое агентство прогнозирует, что по итогам 2014 г. ВВП Италии сократится на 0.1% , а отношение долга к ВВП в этом и следующем годах составит 2.7%, причем эта оценка может быть пересмотрена на повышение.
Сейчас кредитный рейтинг Италии по версии Moody's находится на уровне Baa2, со стабильным прогнозом.