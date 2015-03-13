Ожидания оправдались: центробанк РФ понизил ставку

В пятницу на заседании центробанка было принято решение снизить ключевую процентную ставку на 1 п.п. - до 14%. Такое сообщение есть на сайте Банка России. Новая ставка начнет действовать с 16 марта 2015 года.

Пресс-служба центробанка сообщает, что совет директоров Банка России 13 марта принял решение снизить ключевую ставку с 15% до 14% годовых. Такое решение принято с учетом того, что баланс рисков «по-прежнему смещен в сторону более значительного охлаждения экономики». Регулятор считает, что очередное снижение ставки должно способствовать снижению рисков и не создаст дополнительной угрозы для инфляции.

Согласно новому прогнозу Банка России, нынешняя денежно-кредитная политика и снижение экономической активности способствуют в будущем замедлению годовых темпов прироста потребительских цен до уровня 9% (к марту 2016 года) и до целевого уровня 4% в 2017 году. Когда инфляционные риски еще ослабеют, центробанк будет готов к еще одному снижению ключевой ставки.

Напомним, прежде базовую ставку изменили 30 января в этом году — тогда показатель понизили с 17 до 15%. До этого, в 2014 году в декабре на фоне возросших девальвационных и инфляционных рисков центробанк повысил ставку с 10,5 до 17% годовых.

Как сообщается в пресс-релизе по итогам заседания, годовой темп прироста потребительских цен в России составил 16,7%, базовая инфляция в феврале выросла до 16,8%. Но при этом месячный темп прироста потребительских цен снизился — в январе он составлял 3,9%, а в феврале уже 2,2%.

Пока реакция курсов валют неоднозначная: после появления новости пара USD/RUB понизилась до уровня 61,33, а EUR/RUB — до 64,91.

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 30 апреля.