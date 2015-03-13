Нефть снижается четвертую неделю подряд

Нефть может продолжить самое длительное почти за два месяца падение — все еще снижаясь из-за переизбытка предложения на рынке сырья. Фьючерсы на WTI в четверг снизились на 2,3% до минимума шести недель, а сегодня к 10:30 по мск торговались на уровне $47,25 за баррель. Brent в это время торгуется на уровне $57,17 за баррель. WTI вчера на закрытии стоила $47,05 за баррель, а Brent - $57,09 за баррель.
СМИ сообщают, что Иран ведет переговоры об увеличении поставок в Азию, если с него снимут санкции - руководители добывающих компаний США на этой неделе пытались убедить представителей Белого дома и Конгресса отменить введенный 40 лет назад запрет на экспорт американской нефти.
Нефть теряет в стоимости
из-за роста запасов и добычи в США до
тридцатилетних максимумов, ведь это
усугубляет опасения инвесторов. Рост
глобального избытка сырья уже обвалил
котировки в прошлом году почти на 50%. По
подсчетам экспертов, избыток нефти на
мировом рынке составляет 1-1,5 миллиона
баррелей в сутки.