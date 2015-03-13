Нефть снижается четвертую неделю подряд

Нефть может продолжить самое длительное почти за два месяца падение — все еще снижаясь из-за переизбытка предложения на рынке сырья. Фьючерсы на WTI в четверг снизились на 2,3% до минимума шести недель, а сегодня к 10:30 по мск торговались на уровне $47,25 за баррель. Brent в это время торгуется на уровне $57,17 за баррель. WTI вчера на закрытии стоила $47,05 за баррель, а Brent - $57,09 за баррель.

СМИ сообщают, что Иран ведет переговоры об увеличении поставок в Азию, если с него снимут санкции - руководители добывающих компаний США на этой неделе пытались убедить представителей Белого дома и Конгресса отменить введенный 40 лет назад запрет на экспорт американской нефти.

Нефть теряет в стоимости из-за роста запасов и добычи в США до тридцатилетних максимумов, ведь это усугубляет опасения инвесторов. Рост глобального избытка сырья уже обвалил котировки в прошлом году почти на 50%. По подсчетам экспертов, избыток нефти на мировом рынке составляет 1-1,5 миллиона баррелей в сутки.

