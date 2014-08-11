Как собрать идеальный "всепогодный" инвестиционный портфель?

Как и у большинства людей, которые пишут о финансах, у меня есть проблема. Моя работа делает практически невозможным для меня управление своим собственным инвестиционным портфелем. Когда я впервые стал работать полный рабочий день писателем еще в 2007 году, мне пришлось продать все свои запасы (Diageo, Amazon, Berkshire Hathaway) Я даже не хочу думать о том, чего это стоило мне.

Для меня также очень трудно передать свои деньги менеджеру фонда, даже которому я доверяю и который уважаю, например, фонд Шарля де Вуа, Джоша Штрауса или Аллана Мекама, потому что это в принципе невозможно для меня, даже если я буду писать о них.

Большинство людей в моем положении следует третьему подходу и свои инвестиции делает в традиционный "сбалансированный портфель" фондовых и индексных облигаций. Здравый смысл говорит, что это безопасно и гарантированно будет доход хотя бы от чего-то из портфеля.



Но тут у меня есть еще одна проблема.

Я знаю, что это расхожее мнение и полный бред.

Такие смешанные фонды не работали раньше - и плохо. Сегодня многие или большинство фондовых рынков сильно переоценены на основе многочисленных долгосрочных мер. Облигации также выглядят дорого на фоне их собственных долгосрочных стандартов. Тот, кто сделал свои исследования – в том числе, например, прочитал работу Роба Арнотта и покойного Питера Бернстайна о рисках по акциям - знает, что половину мудрости вы услышите в эти дни и многие из них - в основном суеверия.

Так что же мне делать?

Как ни странно, мне лучше остаться в очень хорошем месте... продолжить работу финансовым писателем. Потому что это означает, что я не случайно приземлился в том же месте, где многие мои читатели: Это заставляет меня искать новый путь!

В то же время я хочу иметь простой инвестиционный портфель, чтобы мне не нужно было дурачиться с ним, и который, я буду знать, максимизирует мои шансы заработать хорошую долгосрочную прибыль, и сведет к минимуму мой шанс оказаться в доме для бедных.

Я хочу инвестиционный портфель, который дает все возможные условия. И один из вариантов основывается на интеллекте и разумных предположений о будущем, а не только на анализе данных из прошлого.

Разве я не нашел его? Я думаю, что у меня он уже может быть. Чтобы найти этот вариант, я провел более шести месяцев в опросах каждого мудрого инвестиционного эксперта, я их замучил поо-полной, я знаю. Я узнавал мнения у бычий и медвежих экспертов, у оптимистичный и пессимистов. Я пересмотрел даже инвестиционную стратегию олигарха в средневековой Германии.

Прежде чем вдаваться в подробности, позвольте мне оставить ввести небольшую интригу.

Хотя я использовал FactSet, чтобы увидеть, как "всепогодный" портфель будет работать на протяжении последних 15 лет, потому анализ является не более, чем просто проверкой на отсутствие ошибок. Портфель не основана на данных последних 15 лет. Этот портфель был составлен с использованием прошлых исследований только в той степени, чтобы я сам поверил в его идеальность.

Вот принципы, на которых я строю свою надежность:

- Портфель, по словам Альберта Эйнштейна, должен быть как можно более простым, но не проще.

- Он основан на смирении. Я не знаю, что будет дальше, и никто не знает. Он составлен для всех потенциальных экономических условий, но не стремится к какому-то конкретному.

- Портфель в основном состоит из акций, потому что даже большинство медведей признают, что те производят самые высокие долгосрочные доходы.

- Портфель состоит также из запасов природно-ресурсных и недвижимости, в отличие от других классов активов, которые часто дают очень хороший доход в периоды инфляции, когда другие активы плохо себя ведут на рынке. Предпочитаю запасы чистых товаров, несмотря на их рискованность, потому что они создают доход, а потому "товарные фонды" часто подвержены сборам и торговым издержкам.

- В портфеле также есть долгосрочные "нулевые купоны" казначейских облигаций, такие, например, как страхование. Это единственная ценная бумага, которая выросла в тяжелые ситуации, например, в 1929, 1987 и 2008 годах.

- Портфель состоит также и из долгосрочных казначейских ценных бумаг, защищенных от инфляции, которые предлагают некоторое хеджирование против инфляции и дефляции.

- Портфель будет иметь поистине глобальный характер, если в его составе будут акции, облигации, природные ресурсы и недвижимость, так как все время этот процент от мировой экономики сокращается.

- Портфель нужно периодически перебалансировать, чтобы "возвращаться к среднему". Восстановление равновесия позволяет извлечь выгоду из нестабильности, фактически не имея потерь.

- Портфель включает наличные деньги, или близкий эквивалент, потому что, наличного класса активов будет в плюс, и это не коррелирует ни с чем иным .

- Портфель содержит как можно меньше расходов, чтобы не терять на сборы деньги.

Получается, что в итоге в нашем «всепогодном портфеле» должно быть примерно по 10% активов по каждому из пунктов.

Для простоты я моделирую свой портфель один раз в год 30 декабря.

Я использовал FactSet и начал отслеживать индексы в начале 1998 года, но сейчас вы можете использовать биржевые фонды или взаимные фонды, чтобы отслеживать эти классы активов.

Я подозреваю, что производительность в последние 15 лет была на эмоциях от излишнего бума на развивающихся рынках, которые были в кризисе в конце 1990-х. Я бы сказал, что примерно одинаковые показатели я получил в своей портфеле - в шахматном порядке увеличивались и падали мои активы.

Я до сих пор думаю, что те из вас, кто управляет портфелем отдельных бумаг, могут получить большую отдачу, особенно если вы подойдете к задаче с большой мудростью и вниманием. Но для остальных из нас, этот “всепогодный портфель” может быть хорошей альтернативой.

Сделайте из него все, что вы хотите.

Brett Arends, перевод - MarioMeta.

