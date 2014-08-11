Миру — мир, фунту — рост.

На днях пара
GBP/USD показала двухмесячный
минимум на фоне обострения геополитической
обстановки по всему миру. Сегодня
опасения стали ослабевать, потому что
напряженность потихоньку спадает — а
на этом фоне фунт снова «полез» вверх.
Утром на торгах пара GBP/USD
показала уровень 1,6795, а после этого
максимума закрепилась на 1,6792 (тем самым
показав прибавку в 0,11%). Аналитики
называют цифры 1,6739 в качестве поддержки
и 1,6831 в качестве точки сопротивления.
Настроения инвесторов стали более или менее оптимистичными после того, как Россия прекратила военные учения рядом с украинской границей, а Израиль и ХАМАС на ближайшие 72 часа прекратили огонь. Повлияло на укрепление фунта и то, что США начали бомбить Ирак, что совсем не усилило доллар, а вовсе даже наоборот. Впрочем, не всё гладко и у фунта: давление на него в пятницу усилилось за счет данных по расширившемуся дефициту торгового баланса. Впрочем, многие аналитики считают, что сегодня фунт снова начал медленное восхождение в гору. По отношению к евро английская валюта тоже выросла.