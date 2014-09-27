Сделку между Facebook и WhatsApp почти одобрили

Европейская комиссия склоняется к одобрению сделки крупнейшей социальной сети мира Facebook по покупке сервиса для обмена сообщениями WhatsApp за $19 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Проверка сделки Еврокомиссией, являющейся в том числе главным антимонопольным регулятором ЕС, должна создать важный прецедент - как рассматривать M&A в новом мире социальных СМИ. Кроме того, повышенный интерес к ней вызывают и распространенные в Европе опасения, связанные с мощью и влиянием компаний высокотехнологичного сектора США.

В начале сентября ведомство разослало 70-страничную анкету конкурентам Facebook и WhatsApp: телекоммуникационным компаниям, операторам социальных сетей и поставщикам иных интернет-услуг. Объем анкеты удивил аналитиков - в предварительном опросе было всего 8 страниц, и они посчитали это признаком того, что регулятор намерен всерьез заняться сделкой.

Источник WSJ утверждает, что приобретение WhatsApp будет одобрено без каких-либо дополнительных условий. Одно из подтверждений тому - отсутствие уведомления о промежуточной встрече представителей ЕС со сторонами, которую обычно назначают в течение 15 рабочих дней с начала расследования, если у регулятора есть серьезные замечания. Расследование было начато 29 августа, то есть прошло уже 29 полных рабочих дней.

Facebook объявила о покупке WhatsApp за $19 млрд в феврале, и уже в апреле сделка получила одобрение Федеральной торговой комиссии США. Официальное уведомление было направлено в Еврокомиссию только 29 августа, и обычно регулятору требуется 25 рабочих дней на то, чтобы либо одобрить сделку, либо принять решение о проведении более детального анализа.

Против сделки, в частности, выступают представители телекоммуникационной отрасли, утверждая, что покупка WhatsApp, предлагающего бесплатную пересылку коротких сообщений, видео и фотографий, позволит Facebook занять доминирующую позицию на европейском рынке мгновенных сообщений.