Больше всего акциям сейчас угрожает подъем ставок ФРС

Представьте себе такую картину: вы празднуете свой день рождения, а все вокруг безостановочно говорят о вашей гибели. Такова жизнь у бычьего рынка акций, который официально «отмечает» шесть лет на этой неделе.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на 200%-м росте на фондовом рынке, инвесторы куда больше беспокоятся о том, есть ли вероятность, что акции будут жить и еще увидят седьмой день рождения «бычьего рынка». Самой большой угрозой для него является как раз повышение процентных ставок от ФРС.

Вспомните, как акции упали в пятницу - через несколько дней после того, как Nasdaq пробил уровень в 5000 пунктов впервые за 15 лет. Так инвесторы были удивлены сильным февральским отчетом по занятости, а аналитики говорят о высокой вероятности подъема ставок ФРС уже в июне. Другими словами, хорошие новости неожиданно оказались плохими - для рынка, по крайней мере.

«S&P 500 проснулся после похмелья от эйфории Nasdaq, затем поддался случайному «рабочему» (имеются в виду отчеты по рынку труда - прим. перев.) испугу», - пишет в отчете Сэм Стовал, главный инвестиционный стратег S&P Capital IQ.

Так почему же Уолл-стрит потеряла сон из-за какого-то жалкого повышения ставки?

1. Это конец легких денег. Повысить процентные ставки — это как отодвинуть чашу с пуншем подальше от фондового рынка. Один из локомотивов бычьего рынка с 2008 года — это политика ФРС удерживать ставки близко к нулю. Эти экстренные действия подтолкнули инвесторов в более рискованные активы, делая альтернативы менее привлекательными. Помните, что наличные в банках практически не работают, а доходности облигаций были крайне низкими, вот поэтому инвесторы устремились в акции.

2. Исторические «красные флаги». Если вы посмотрите на историю, то у опасений инвесторов по поводу повышения ставок есть определенный смысл. После Второй мировой войны было 16 циклов, в течение которого ФРС повышала процентные ставки. Риски особенно остро ощущаются, когда ФРС поднимает ставки впервые. В течение шести месяцев до или после первого повышения ставки S&P 500 пережил спад в размере 5% - более 13 раз, по данным Стовала. Это означает, что более 80% времени фондовый рынок терпел удар, когда ФРС повысила ставки.

Неужели рынок закован в «наручники» ФРС? Некоторые инвесторы уже боятся негативной реакции и в этот раз - Dow Jones упал на 279 пунктов в пятницу в ответ на новость о том, что уровень безработицы сократился до семилетнего минимума. И хотя рынок немного восстановился в понедельник, продолжающиеся потрясения на фондовом рынке могут на самом деле стать «наручниками» ФРС.

"Если это продолжится, Федеральный комитет открытого рынка (FOMC), скорее всего, не пошевелится. ФРС играет на фондовом рынке. Давайте не будем делать вид, что ничего не происходит", - говорит Майкл Блок, главный рыночный стратег-аналитик из Rhino Trading. Он указал на то, что еще в октябре фондовый рынок начал "прыгать" после заявлений главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда, который предложил центральному банку расширить свою программу покупки облигаций. Инвесторы хватались за любой комментарий, хотя ФРС в конечном счете завершила программу количественного смягчения. "Вот как ФРС скрутило эти дни", - писал Блок.

Предположим, что ФРС на самом деле готова идти вперед и повысит ставки в июне или в конце года. Как рынок отреагирует?

История не дает возможность точно предположить, насколько тяжело будет после поднятия ставок ФРС. В прошлые разы была разная негативная реакция на фондовом рынке, в том числе три медвежьих рынка, когда акции упали по крайней мере на 20%. Фондовый рынок также пережил два отката (снижение минимум на 5%, но менее 10%) и две коррекции на 10% и более.

Стовал верит, что не будет медвежьего рынка, особенно потому что экономика США выглядит здоровой, корпоративные доходы продолжают расти, а акции все еще выглядят лучше, чем альтернативные активы. Но одно ясно, что коррекция давно назрела. S&P 500 не страдал от снижения на 10% или более за последние четыре года (с октября 2011 года). Обычно это происходит один раз в год-полтора.

Коррекция может быть страшна для инвесторов, но может оказаться вполне здоровой вещью в долгосрочной перспективе. Это позволит наличным отсидеться на обочине, чтобы затем можно было использовать их для покупок по более привлекательным ценах и облегчить опасения, что акции стали слишком дорогими. В среднем займет для S&P 500 всего четыре месяца, чтобы вернуться к безубыточности после коррекции, считает Стовал. "Хотя это может быть целесообразно - готовиться к коррекции, но нужно сразу подготовиться и к восстановлению - в конечном счете, может нам и удастся продлить этот год на хороших тонах и потом мы будем отмечать уже семилетие бычьего рынка", - говорит он.