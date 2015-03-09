Apple заменит AT&T в индексе Dow Jones

Корпорация Apple Inc. войдет в список индекса Dow Jones Industrial Average вместо телекоммуникационной компании AT&T. Такое сообщение было опубликовано сегодня в пресс-релизе фондового индекса. В DJ говорят, что Apple будет числиться в индексе уже после закрытия торгов в среду 18 марта. Компания получила возможность попасть в индекс только когда раздробила свои акции по формуле 7:1.

Представители DJIA пояснили, что AT&T имеет сейчас одну из самых низких стоимостей среди других участников индекса, который и так «перенасыщен телекоммуникационными компаниями». Второй фактор, который «помог» Apple, это действия Visa, которая проведет сплит акций 19 марта в соотношении 4:1. Благодаря этому доля компаний, которые занимаются информационными технологиями, снизится, а значит в индексе появится место для Apple.

«Как крупнейшая корпорация в мире и лидер в области технологий, Apple является очевидным выбором для Dow Jones Industrial Average, наиболее признанного фондового рынка мира», – заявил Дэвид Блитцер, управляющий директор и председатель индексного комитета S&P Dow Jones Indices.

Apple Inc. - самая дорогая компания в мире. В начале февраля ее капитализация превысила $700 млрд, а к 23 февраля достигла $775 млрд. Сейчас акции Apple торгуются на уровне $126,60.

Кстати, сегодня вечером компания собирается презентовать свой новый гаджет - Apple Watch. Это важный момент не только для любителей «яблочных» технологий, но и для инвесторов — они смогут понять, сможет ли Apple под руководством Тима Кука вести за собой мировой рынок, ведь после смерти Стива Джобса компания не выпустила ничего принципиально нового.