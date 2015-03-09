Еврозона вновь обсуждает реформы Греции: евро окреп против доллара

В понедельник днем еврогруппа снова собирается на очередное заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги после продления финпомощи Греции. Напомним, недавно кредиторы согласились продлить на четыре месяца вторую программу помощи. Что будут делать страны дальше, как раз и должны решить сегодня министры финансов. На фоне ожидания этой встречи евро укрепляется против доллара.

Так, к 12:53 по мск пара EUR/USD выросла до отметки 1,0886 (рост на 0,42%). Сегодня на встрече министров должны обсудить список реформ, которые предложила провести Греция. Если все эти предложения утвердят, Афины могут получить очередной финансовый транш. Времени у политиков остается мало, потому что по некоторым оценкам наличные деньги в стране закончатся уже в конце этого месяца.

В случае успешных переговоров Греция сможет получить доступ к 1,8 млрд евро денежных средств, которые остались от второй программы помощи в размере 240 млрд евро — именно ее и продлили на 4 месяца.

Пока особого оптимизма у министров не наблюдается - замминистра финансов Германии Штеффен Кампетер сказал сегодня, что конкретных решений по Греции он не ждет - министры все еще ждут большего объема финансовых сведений о греческих планах по реформам, а их до сих пор не предоставили.