Азиатские торги завершились сильным падением индексов

В понедельник сильным падением основных котировок завершились торги в Азии. Ключевой индекс Nikkei 225 к 9:25 по мск понизился на 0,63% - до отметки 18850,69. Индекс TOPIX, учитывающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, упал на 0,59% - до отметки 1531,76.

Участники рынка отреагировали на положительные отчеты по состоянию экономики США, которая показала лучшие данные и породила слухи о том, что Федеральная резервная система будет готова к повышению ключевых ставок уже в июне.

Инвесторы удивились появлению на американском рынке труда более 295 тыс. новых рабочих мест в феврале (ждали только 240 тыс.). "Это впечатляющие цифры, - говорит аналитик SMBC Nikko Securities Inc., - Экономика США твердо стоит на ногах, и потому рынок ожидает решения о повышении ставок уже в июне". Кстати, в последних заявлениях Джанет Йеллен уже говорилось о планах по повышению ставок осенью нынешнего года.

Рынок продолжает с обеспокоенностью наблюдать за ситуацией вокруг Греции и ждет результаты сегодняшней встречи министров финансов стран ЕС. Из-за нестабильности ситуации курс евро в Токио заметно ослабел. Утром пара EUR/JPY торговалась на уровне 130,73-131,30. Сейчас пара на отметке 131,07. "Ситуация в еврозоне вызывает слабость евро, и мы ожидаем, что к концу года европейская валюта сравняется с долларом", - уверен аналитик токийского отделения Barclays Bank Синъитиро Кадота.

Из-за слабого евро просели акции компаний, ориентированных на экспорт в европейские рынки. Ценные бумаги автоконцернов Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. подешевели на 0,69% и 0,16% соответственно.