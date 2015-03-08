Как зарабатывать на падении акции (фондовый рынок)

Вариантов, как можно зарабатывать на фондовом рынке, существует немало. Особо рискованными считаются те стратегии, которые направлены на извлечение прибыли при падающем рынке. Попросту говоря, рискуют те, кто любит «шортить». Но здесь мы не будем обсуждать рискованность, а, наоборот, покажем, сколько возможностей для заработка на падении дает фондовый рынок. О том, как воспользоваться подобными ситуациями в свою пользу, заработать неплохие деньги и не подвергать себя большими рискам сегодня и пойдет речь.

Первый способ – фиксация прибыли

Предположим, что у нас была открыта длинная позиция. Рынок шел вверх, но вдруг что-то произошло и направление движения тренда изменилось. Теперь рынок падает. Что в этом случае? Здесь наименее рискованное – попробовать выйти из игры. Просто продать свои активы и зафиксировать прибыль. После этого «сидеть на заборе» и ждать, пока рынок снова будет демонстрировать растущий тренд. Это самый простой вариант развития событий. И так поступают, в основном, те трейдеры, которые не обладают достаточным опытом торговли на фондовом рынке. Такие люди, как правило, верят советам брокера.

Пример. Предположим, вы – инвестор. Торгуете на рынке. Рынок растет, и как раз перед его падением у вас имеется 100 акций, каждая из которых стоит $50. То есть, в том случае если у вас возникнет желание их продать, то вы сможете выручить $5000 за все свои акции. Но если подождать когда цена на акции снизится до $40, то в этом случае за те же деньги вы сможете купить уже не 100, а 125 акций. А когда они снова станут стоить столько, сколько и раньше, то общая их стоимость составит уже не $5000, как это было изначально, а $6250. Да, здесь нужно уметь ждать. Потому что перед тем, как это случится, может пройти не один месяц. А в том случае, если вы вообще неправильно подберете акции, то такого момента можно и не дождаться.

Самое сложное в торговле на понижение – это прогноз. От того насколько точно вы сможете угадать момент начала движения рынка вниз и глубину его движения, будет зависеть то, сколько вы сможете заработать на этом падении. Важность заключается в том, чтобы другие участники рынка не начали массово продавать. И даже если вы правильно угадаете момент начала падения рынка, впоследствии нужно будет еще и вовремя выйти из него. Потому что если начнутся массовые продажи, то цены будут значительно снижены, и вы лишитесь части прибыли, а, быть может, и вообще лишитесь прибыли.

Преимущества:

• Вы практически ничем не рискуете, когда закрываете свои позиции в начале падения

• Вы получаете возможность значительно увеличить стоимость своего инвестиционного портфеля за счет того, что будете покупать активы «на дне» рынка

Недостатки:

• Потенциальная прибыль лимитирована текущей стоимостью портфеля активов

• Необходимо тщательно разбираться в сигналах рынка. Если пропустить начало сильного движения вниз, то можно упустить и значительную часть прибыли

• Если вы вовремя откроетесь при падении рынка, то это еще не значит, что все будет хорошо. Потому что если это падение будет длиться слишком долго, то столько же долго вы не сможете получать прибыль

• Такая стратегия не позволит использовать многие инструменты анализа фондового рынка, с помощью которых у трейдера могло бы быть больше различных возможностей

Второй способ – короткие продажи акций

В том случае, если вы уже имеете достаточно опыта в торговле ценными бумагами, и не желаете ожидать, когда начнется новая волна роста для того чтобы опять начать извлекать прибыль, то можно применить на практике стратегию коротких продаж. Смысл данной операции заключается в следующем. Сначала вы берете у брокера взаймы какой-то актив. Вы избавляетесь от данного актива по текущей рыночной цене и начинаете ждать, когда цена на данный актив будет падать. После того как это произойдет, вы продаете свой актив и возвращаете его обратно брокеру, за счет чего и получаете доход. Такая стратегия имеет место быть согласно словам Алексея Беляева, зам.директора департамента интернет-трейдинга инвестгруппы «Сократ». Чем примечательна данная стратегия? Прежде всего тем, что здесь не нужно ждать, когда рынок вновь начнет демонстрировать рост. Здесь нужно только то, чтобы рынок упал как можно ниже. От этого будет зависеть размер полученной нами прибыли.

Пример. Предположим, вы решили действовать по такой схеме. Тогда вы занимаете у брокера акции, после чего продаете их на рынке за $5000. Затем начинаете ждать, когда рынок пойдет вниз. Не просто пойдет, а начнет нормально падать. В идеале было бы дождаться ситуации, когда цена достигнет «дна рынка». После того как рынок упал, инвестор приобретает такое же количество ценных бумаг, но по более низкой цене — $3000. После этого бумаги возвращаются брокеру. В результате прибыль от данной сделки составит $2000. Разумеется, здесь нужно учитывать еще и комиссию, которую вам нужно будет выплатить брокеру.

Но при всем, казалось бы, преимуществе данной стратегии она имеет ряд недостатков. Прежде всего, проблема в том, что не каждый брокер сможет предложить вам подобную услугу. Например, в Украине такую услугу оказывают только несколько банков. Проблема в том, что она должна быть автоматизирована, удобна клиенту, технологична, а, следовательно, она достаточно затратна, и поэтому не все банки практикуют ее использование. Кроме всего прочего, данная система требует хорошо проработанной системы риск-менеджмента.

И, конечно же, стоит помнить о том, что вся эта система будет стоить немалых денег. Поэтому даже если брокер и предоставляет такие услуги, то стоить они будут совсем немало. Прежде всего, проблема в том, что у вас не получится взять взаймы все виды ценных бумаг, а только некоторые. И второе. За использование ценных бумаг придется платить посуточно. За один день пользования активами придется раскошелиться на 0,07% от суммы взятых в пользование ценных бумаг за сутки. Вот поэтому если открывать позиции по такой схеме, то держать долгое время их открытыми нецелесообразно.

Преимущества:

• Отличная возможность воспользоваться моментом, когда рынок падает. Причем, чем больше он будет падать, тем больше потенциальная прибыль.

Недостатки:

• Для того чтобы найти и торговать на рынке с помощью техники коротких продаж, нужно еще найти брокера, который позволяет торговать подобным образом. Еще одна проблема заключается в том, что даже при желании торговать большим количеством акций, у вас это вряд ли получится, потому что брокер будет предоставлять возможность торговли лишь ограниченным числом инструментов

• Каждый день, когда вы будете пользоваться акциями, должен оплачиваться вами. Говоря проще – нужно платить комиссию за пользование ценными бумагами

• Техника коротких продаж не всегда означает получение прибыли. Часто это означает и то, что вы рискуете немалыми средствами

Третий способ – короткие продажи фьючерса

Бывает так, что вы уже ведете торговлю через какого-нибудь брокера, и потом решаете, что нужно изменить стратегию продаж. Тогда вам можно пойти и попробовать свои силы на срочном рынке. На этом рынке можно открывать короткие позиции не по акциям, а по фьючерсам. Особенность торговлю фьючерсами заключается в том, что для этого вовсе не обязательно, чтобы они находились в вашем портфеле. Самое первое – вы будете получать дивиденды от торговли фьючерсами практически сразу. А второе – в том случае, если индекс акций будет и дальше двигаться вниз, то вы будете получать еще и дополнительную вариационную маржу. Через какое-то время у вас еще будет возможность приобрести похожий фьючерс по более низкой цене, и тем самым закрыв позицию.

Пример. Начинается падение рынка. Инвестор открывает короткую позицию путем продажи фьючерса, цена — $2000. При этом он получает $400, т.к. гарантийное обеспечение равняется 20% цены фьючерса. Рынок продолжает падать, и постепенно цена достигает отметки $1600. Выходит, что теперь при желании инвестор может купить этот фьючерс по цене $320. То есть, он может закрыть свою позицию, и получит при этом $80 прибыли. А если все это проделать не для одного фьючерса, а для десяти, то и прибыль сможем получить в десять раз больше.

Но, как и во всех предыдущих способах, инвестор здесь также рискует. И его риск, в первую очередь, связан с правильностью оценки рынка. Торговать на коротких продажах по фьючерсу – это лишь одна из многочисленных разновидностей торговли. Использование данной стратегии аналогично использованию стратегии игры на повышение. Сначала делаем анализ, потом дожидаемся, когда рынок достигнет нужной нам точки, открываем позицию, ждем, пока цена вырастет до определенной отметки, закрываем позицию. На этом все.

И если вы правильно оцените рынок, то все будет нормально, и вы заработаете свои деньги. Но при открытии длинной позиции трейдер рискует все-таки меньше. Потому что когда рынок падает, то может случиться так, что не хватит средств для обеспечения позиции. Такое может наступить и при открытии длинной позиции, но при торговле в шорте, такое может наступить значительно быстрее. Выходит, что если цена на фьючерс будет подниматься, то нужно будет приобретать подорожавшие активы для того чтобы закрыть позицию.

Преимущества:

• Когда вы используете технику коротких продаж применительно к акциям, то вы будете зависеть от своего брокера. Но когда вы будете использовать технику коротких продаж применительно к фьючерсам, то вы не будете зависеть от брокера

• Не нужно платить комиссию за совершение операций

Недостатки:

• Нужно уметь правильно анализировать и прогнозировать рынок. Если вы этого не сделаете, то теоретически ваш убыток может быть безгранично большим

Четвертый способ – покупка опциона пут

Разнообразие активов дает возможным инвесторам разнообразить свои торговые стратегии. Например, когда на украинском срочном рынке появились опционы, то инвесторы получили отличную разноплановую возможность осуществлять торговые операции. Это действительно так. С использованием опциона можно применять самые разнообразные стратегии, число которых ограничено лишь вашим воображением. Если рынок демонстрирует нисходящий тренд, то здесь можно использовать две базовые стратегии.

1. Приобретение опциона пут, либо же опциона на продажу стандартного актива. С помощью данного опциона вы сможете открыть короткую позицию по фьючерсу по заранее избранной вами цене в течение полного срока действия данного актива. Если индекс российских акций будет снижаться, то автоматически будет снижаться и цена фьючерса на бирже. То есть, вы поступаете следующим образом. Сначала ждете, когда рынок начнет действительно падать. Потом, когда цена достигнет приемлемого для вас значения, вы избавляетесь от него по той цене, которая указана в опционе. Все средства, которые останутся в итоге – это и будет ваша прибыль. Выходит, что вы не будете проигрывать больше того, сколько заплатили за опцион. Но в этом случае ваша возможная прибыль будет ограничена ценой исполнения опциона минус премия по опциону и текущая цена на фьючерс на рынке.

Пример. Инвестор дождался, когда рынок начнет падать, и аккурат в начале этого переломного момента на рынке приобрел опцион на 10 фьючерсных контрактов, где была прописана цена исполнения $2000 за каждый фьючерс. Когда он покупал эти активы, то заплатил премию, которая равнялась $600. Проходит какое-то время, и цена фьючерса на рынке теперь составляет уже не $2000, а $1600. Теперь вы приобретаете 10 фьючерсов. Разумеется, вы должны будете заплатить при этом гарантийное обеспечение, которое составляет $3200. А потом вы избавляетесь от них по той цене, по которой будет исполнен опцион. В результате получите $4000, то есть, прибыль составит $200.

Правда, это не единственно возможный вариант развития событий. Есть и еще один. Когда цена на базовый актив будет падать, то цена на опцион пут будет расти. А это означает, что этот опцион можно продать по завышенной цене, и в данном случае не нужно что-то делать с фьючерсами. Но здесь есть маленький минус. Прибыль в данном случае тоже будет небольшая.

Преимущества:

• У вас есть возможность делать деньги тогда, когда рынок падает, либо же защитить свои средства тогда, когда рынок будет демонстрировать нисходящий тренд

• Вы рискуете только в рамках премии по опциону пут.

Недостатки:

• В данном случае не получится сделать большие деньги. Вы сможете заработать лишь небольшую сумму

• Подобная стратегия недоступна всем и каждому, потому что она требует серьезной подготовки и опыта торговли на фондовом рынке

Пятый способ – продажа опциона колл

Если сравнить продажу колл-опциона, то можно увидеть некоторое сходство с приобретением опциона пут. Только разница заключается в том, что в данном случае риски и потенциальные возможности трейдеры полностью другие. Когда вы будете шортить по опциону колл, то вы уже будете не то что иметь право, вы будете обязаны продать фьючерс по той цене, которая будет заранее установлена. В том случае, если стоимость фьючерса на рынке будет снижаться, то трейдер, который купит у вас эти активы, уже не будет требовать от вас исполнения опциона. Все потому, что теперь у него есть возможность приобрести базовый актив на рынке по более низкой цене. В итоге получается, что размер вашей прибыли будет равен премии по опциону.

Пример. Трейдер решает продать опцион колл с ценой исполнения $2000 за $500. Но когда пришло время исполнения контракта, то стоимость базового актива снизилась до $1800. В итоге получается, что опцион колл теперь уже не может быть исполнен. Трейдер в данном случае заработает $500.

Но здесь, как и всегда, очень важно уметь прогнозировать рынок. И от того, насколько правильно вы это сделаете, будет зависеть размер вашей прибыли или убытков. Если вы не угадаете с направлением движения рынка, то цена на фьючерс поднимется и вы уже будете вынуждены продать его по цене исполнения. В том случае, если у вас уже имеется фьючерс, то все ваши убытки будут только разницей между ценой исполнения и рыночной ценой. То есть, той ценой, по которой вы могли бы открыть длинную позицию по фьючерсу в том случае, если бы не избавились от опциона. Но если по какой-то причине у вас не будет фьючерса, то вы будете вынуждены приобрести его по той стоимости, которая будет актуальна на данный момент на рынке. И вот уже в этом случае вы можете потерять неограниченное количество средств.

Преимущества:

• Если инвестор правильно спрогнозирует движение рынка, то он получит прибыль практически мгновенно. И прибыль эта будет равна премии по опциону

Недостатки:

• Если инвестор неправильно спрогнозирует движение рынка, то фактически его убыток не имеет потолка. И особенно это актуально при продаже непокрытых опционов

• Но прибыль будет иметь лимит – размер премии по опциону.