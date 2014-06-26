Спартак» проведет IPO

На сегодняшний день ни один из российских футбольных клубов еще не проводил IPO, но Леонид Федун, владелец команды, заявил о планах сделать это в тот момент, когда «Спартак» выйдет на самообеспечение. Это, по оптимистичным оценкам руководства клуба, должно случиться к 2018 году, к моменту проведения в России чемпионата мира по футболу. Если же к этому времени клуб всё еще будет оставаться убыточным, проведение IPO по понятным причинам будет отложено.

На сегодняшний день финансовые дела в «Спартаке» обстоят, мягко говоря, не очень радужно: расходы клуба колеблются между 4 и 5 млрд рублей в год. И всё бы ничего (к примеру, «Реал» или «Барселона» тратят примерно в 5 раз больше), если бы не заработки клуба, которые не превышают 3 млрд рублей в год. Дефицит покрывается за счет взносов акционеров.

Спартак» проведет IPO

На сегодняшний день ни один из российских футбольных клубов еще не проводил IPO, но Леонид Федун, владелец команды, заявил о планах сделать это в тот момент, когда «Спартак» выйдет на самообеспечение. Это, по оптимистичным оценкам руководства клуба, должно случиться к 2018 году, к моменту проведения в России чемпионата мира по футболу. Если же к этому времени клуб всё еще будет оставаться убыточным, проведение IPO по понятным причинам будет отложено.

На сегодняшний день финансовые дела в «Спартаке» обстоят, мягко говоря, не очень радужно: расходы клуба колеблются между 4 и 5 млрд рублей в год. И всё бы ничего (к примеру, «Реал» или «Барселона» тратят примерно в 5 раз больше), если бы не заработки клуба, которые не превышают 3 млрд рублей в год. Дефицит покрывается за счет взносов акционеров.

Определенные надежды Федун возлагает на то, что у «Спартака» наконец-то появится собственный домашний стадион. Это радостное событие одним махом «закроет» две финансовых лакуны клуба: во-первых, больше не нужно будет тратить 200 млн рублей в год на аренду чужих стадионов; а во-вторых, эксплуатация арены и сдача ее в аренду уже другим «бездомным» клубам должны будут приносить еще 700 миллионов.



