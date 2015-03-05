Банк Англии оставил ставку неизменной, фунт сегодня стабилен

В четверг днем фунт стабилен и находится около трехнедельных минимумов против доллара. Банк Англии сегодня объявил, что сохраняет монетарную политику без изменений, как и ожидали большинство аналитиков.

Пара GBP/USD к 17:18 по мск ослабла на 0,14% - до 1,5244. До объявления пара торговалась примерно на уровне 1,5358.

Банк Англии отставил процентную ставку на рекордно низком уровне 0,50% (с марта 2009 года). Центральный банк также не стал менять объем программы покупки активов, финансируемой за счет эмиссии резервов центрального банка на сумму 375 млрд фунтов стерлингов.

Стерлинг находится против евро сегодня сильно «задергался» - к вечеру в 16:35 по мск пара EUR/GBP торговалась на уровне 0,7279, а уже спустя полчаса упала до 0,7228. Сейчас торгуется на отметке 0,7237.