Фондовая Европа надела зеленое перед заседанием ЕЦБ

Сегодня фондовые площадки Старого Света торгуются в плюсе. На момент 13.44 мск DAX прибавил уже 0,38%; FTSE 100 окреп на 0,15%; САС 40 вырос на 0,52%. Сводный индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 прибавил 0,41%.

Ценные бумаги Европы растут на ожидании новостей о начале программы количественного смягчения от ЕЦБ. Сегодня Марио Драги, как ожидается, расскажет о ней подробно и огласит точную дату начала скупки активов европейским регулятором.

Будут выкупаться государственные облигации стран еврозоны — это, как планируется, должно сдержать дефляцию и простимулирует рост экономики. Согласно прогнозам экономистов, базовая процентная ставка ЕЦБ по кредитам останется на своем минимуме в 0,05%, а на депозитам — на отрицательной величине в минус 0,2%.



Еще сегодня Европа ждет рекогносцировочных данных о прогнозном ВВП и инфляции на 2017 год в еврозоне.

Самый унылый результат сегодня показывают компании горнорудного и металлургического направления: прогноз роста китайской экономики оказался самым слабым за последние 15 лет, поэтому акции BHP Billiton на лондонской площадке подешевела на 0,7%, а Rio Tinto потеряла 3,3%.