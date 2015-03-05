Фондовая Европа надела зеленое перед заседанием ЕЦБ

Сегодня фондовые площадки Старого Света торгуются в плюсе. На момент 13.44 мск DAX прибавил уже 0,38%; FTSE 100 окреп на 0,15%; САС 40 вырос на 0,52%. Сводный индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 прибавил 0,41%.
Ценные бумаги Европы растут на ожидании новостей о начале программы количественного смягчения от ЕЦБ. Сегодня Марио Драги, как ожидается, расскажет о ней подробно и огласит точную дату начала скупки активов европейским регулятором.
Будут выкупаться
государственные облигации стран еврозоны
— это, как планируется, должно сдержать
дефляцию и простимулирует рост экономики.
Согласно прогнозам экономистов, базовая
процентная ставка ЕЦБ по кредитам
останется на своем минимуме в 0,05%, а на
депозитам — на отрицательной величине
в минус 0,2%.
Еще сегодня Европа ждет рекогносцировочных данных о прогнозном ВВП и инфляции на 2017 год в еврозоне.
Самый унылый результат сегодня показывают компании горнорудного и металлургического направления: прогноз роста китайской экономики оказался самым слабым за последние 15 лет, поэтому акции BHP Billiton на лондонской площадке подешевела на 0,7%, а Rio Tinto потеряла 3,3%.