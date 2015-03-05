Бразильский центробанк повысил процентную ставку

Центральный банк Бразилии объявил о повышении процентной ставки - до 12,75%. Такое решение связано с ослаблением нацвалюты и было принято единогласно всеми членами руководства регулятора. Процентная ставка будет увеличена на 0,5 базисных пункта, как и ожидали аналитики, - об этом пишет Bloomberg. В заявлении центробанка сказано, что решение принято на основе анализа "макроэкономических сценариев и прогнозов инфляции".

Министр финансов Жоаким Леви заявил ранее, что правительство Бразилии повысит налоги на топливо, импорт, кредиты и косметические средства, чтобы повысить доверие к бюджетной дисциплине. Эти меры приведут к росту доходов более чем на 20 млрд реалов ($7,5 млрд), заявил министр.

Та политика, которую проводила президент Дилма Руссефф во время ее первых четырех лет пребывания в должности, привела к росту дефицита бюджета страны, замедлению экономического роста и увеличению инфляции. "У них не было другого выбора, кроме как продолжить ужесточение денежно-кредитной политики на фоне роста цен", - считает Джон Уэлч, стратег канадского Imperial Bank.

ВВП Бразилии по итогам прошлого года вырос на 0,15%. В этом году эксперты прогнозируют стагнацию в экономике Бразилии, ВВП страны может вырасти на 0,03% - прежде аналитики предсказывали увеличение экономики на 0,13%.

В середине февраля уровень годовой инфляции увеличился до 7,36%, цены выросли на 1,33%. При этом уровень роста потребительских цен в 2015 году составит около 7%.