Индексы Уолл-стрит продолжили падать

Торги в среду завершились для американских индексов плачевно: «большая тройка» шла вниз второй день подряд. Dow Jones снизился в среду на 0,58%; Nasdaq Composite потерял 0,26%; S&P 500 попрощался с 0,9%.
Объем сделок
вчера был на 8% ниже, чем среднедневной
показатель за последний квартал. Снижение
продемонстрировали 9 из 10 секторов,
формирующих индекс S&P 500.
Поход на юг возглавили алюминиевые гиганты: Alcoa потерял 3,9%, а его коллега Century Aluminium Co обрушился на 17%. Уолл-стрит не видела такого падения цены за один день с 2011 года. На компанию повлияло ухудшение рекомендации от Bank of America, да и укрепление курса доллара плохо сказывается на продажах за рубежом.
Еще один громкий провал — стремительное падение Abercrombie&Fitch Co. Ритейлер одежды отчитался за IV квартал 2014 года и показал крайне неубедительные результаты. Итог — капитализация компании за один день «похудела» на 16%.
Фармацевтика — единственная отрасль, которая показала рост на вчерашней торговой сессии в Америке. Акции Tenet Healthcare Corp и HCA Holdings Inc подорожали на 5,8%.