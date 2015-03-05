В среду европейские индексы показали рост

Фондовые площадки Старого Света выросли вчера под занавес торгов. Stoxx Europe 600 прибавил 0,76%, Dow Jones Euro Stoxx 50 окреп на 0,97%. Важнейшие индексы по отдельным странам тоже увеличились: FTSE 100 – на 0,44%; DAX — на 0,98%; CAC 40 – на 0,99%.

Возобновлению ралли помог рост банковского подындекса Stoxx 600: вчера он прибавил 1,2% после унылой динамики, показанной накануне. Британский кредитор Standard Chaptered Plc подпрыгнул на 5,1%: его руководство объявило о том, что будет принят пакет мер для сохранения высоких дивидендов.



Выплата дополнительных дивидендов сослужила хорошую службу и британской телевещательной компании ITV Plc, которая прибавила 5,7%. Те же 5,7%, только в минусе, показал норвежский нефтяник Subsea 7 SA, которая показала слабую отчетность по итогам IV квартала и 2014 года в целом.

Подешевел химический гигант Henkel AG: ослабление рубля сыграло с ним злую шутку, ведь очень крупную долю доходов Henkel получает с российского рынка. В итоге после неутешительной отчетности за 2014 год акции Henkel снизились на 2,2%.

Не очень хорошо себя чувствовали горнодобывающие компании: Glencore потерял 2,7%; Fresnillo рухнул сразу на 8,5%.