Евро упал до самой низкой отметки за 11 лет

Сегодня утром пара EUR/USD сильно обвалилась - инвесторы находятся в ожидании от Европейского центрального банка подробной информации о программе покупки облигаций. Единая валюта упала до минимальной отметки $1,1026 в четверг в 9:53 по мск — это самый низкий уровень с сентября 2003 года, когда пара торговалась на уровне $1,1039. Падение курса евро усилилось к концу азиатской сессии. По словам трейдеров, падение набрало обороты после того, как пробили отметку в $1,1050.

ЕЦБ, который начинает программу смягчения и покупку облигаций, как ожидается, объявит подробный план после своего заседания. Многие аспекты QE не вызовут большую реакцию в курсе евро, так как запуск программы уже учтен в котировках, считает Джеспер Баргман, главный трейдер банка Nordea в Сингапуре. Он также сказал, что различия в перспективах денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах и ​​зоне евро, вероятно, продолжат давить на евро. "Я думаю, что доллар может продолжить укрепление, потому что мы ждем первое повышение ставок в США... тенденция к этому есть", - сказал Баргман.

Инвесторы уже понизили доходность европейских ценных бумаг до рекордно низкого уровня в ожидании действий ЕЦБ, значительно расширяя преимущество перехода к доллару США. В то время как остается много неясного, когда Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки, некоторые аналитики считают, что регулятор откажется от слова "терпеливая" применительно к политике процентных ставок. Совещание ФРС намечено на 17-18 марта.

Доллар достиг сегодня утром свежего максимума за последние 11 лет по отношению к основным мировым валютам. Индекс доллара вырос до высокой отметки 96,286 - самый сильный уровень с сентября 2003 года. Против иены доллар вырос на 0,1% - до 119,83 иены, по-прежнему в пределах недельного диапазона пары 119,38-120,27. Еженедельные данные из Японии показали, что иностранные инвесторы купили на 624,5 млрд зарубежных акций на прошлой неделе.

К 11:00 пара EUR/USD торговалась на отметке 1,1055 (падение на 0,21%), по данным investing.com.