Центробанк с оптимизмом смотрит на идею исламского банкинга

Российские СМИ вновь заговорили о том, что депутаты госдумы продолжают разработку поправок в законы, которые устранят препятствия для внедрения в России исламского банкинга.

К примеру, депутатам нужно отменить запрет на торговую деятельность банков: в исламе запрещено предоставление денег в долг под проценты, поэтому исламские банки не кредитуют клиента, а продают ему напрямую нужный товар в рассрочку (немного дороже его рыночной стоимости). Об этом сегодня сообщает газета «Известия».

По информации издания, в первую очередь требуется внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности» - именно там есть перечень операций и сделок, которые могут осуществлять банки. Действующий там запрет на производственную и торговую деятельность исключает работу классических исламских банков, потому что те заключают с клиентом соглашение о сотрудничестве и становятся партнерами по тем или иным видам сделок.

В исламском банке не существует депозитов - вместо них клиенту предлагается дать свои деньги банку в управление и разделить с ним затем доходы от инвестирования.

Прежде в госдуму еще не вносились законопроекты об исламском банкинге. Мировой объем исламских активов оценивается в 1-2 трлн рублей, как заявил зампред комитета госдумы по финансовому рынку Дмитрий Савельев. Исламские банки есть в 40 странах мира. «В России традиционно проявляли интерес к исламскому банкингу в Татарстане при активном содействии коллег из Малайзии. Поэтому перспективы вполне реальные», — считает Савельев.

В августе прошлого года Ассоциация российских банков направила письмо в центробанк РФ, где просила внести поправки в законодательство, чтобы в России смогли полноценно работать исламские банки. Банк России сейчас изучает возможность таких изменений и, как пишут «Известия», зампред Банка России Александр Торшин оптимистично оценивает эту идею. «Приход в Россию исламских банков может пойти на пользу нашей банковской системе, поскольку следование банка религиозным принципам естественно повышает доверие к нему со стороны верующих. В России более 20 млн мусульман, и это значимый фактор развития банковской системы в этом направлении, — сказал Торшин. — Вообще в международных финансовых центрах, таких как Франкфурт или Лондон, есть исламский банкинг, а Россия не отказывалась от идеи создать в Москве международный финансовый центр, и для нас приход исламских банков был бы вполне логичен. Поэтому мы идею исламского банкинга не отвергаем, главное, чтобы это было на благо, в рамках законодательства, способствовало развитию банковской системы, повышению доверия к банкам».