Китай завел дружбу прямо под носом у США - с Латинской Америкой

Латинская Америка — последний бизнес-приятель Китая. Китайские банки увеличили инвестиции в Латинскую Америку на 71% в прошлом году, и страна планирует удвоить объем торговли с Центральной и Южной Америкой в течение следующего десятилетия. Это происходит, когда власть США во всей Америке начинает ослабевать. Наличные из США фактически бегут в регионы, потому что инвесторы находят там более выгодные сделки с недвижимостью и в других отраслях.

Китай, кажется, не беспокоится о краткосрочных перспективах. "Мы смотрим на это не просто как на экономическую игру. Это игра также имеет политические и стратегические оттенки", - говорит Илан Берман, вице-президент Американского совета по внешней политике в Вашингтоне.

В неофициальных разговорах Берман отмечает, что Китай помог аргентинскому фонду физической ядерной энергии, который запустил первый спутник Боливии и, по слухам, помогает Венесуэле начать свою собственную программу.

Но сейчас эти отношения в основном экономические.

Хотя США по-прежнему остается торговым партнером № 1 для Латинской Америки, Китай уже начинает теснить ее в некоторых регионах. Китай опережает США в торговле с Бразилией, Аргентиной, Перу и Венесуэлой, по данным M.I.T.

Это отличное сотрудничество для Китая и Латинской Америки по многим причинам. Китай нуждается во многих латиноамериканских товарах, таких как нефть и соевые бобы, а некоторые страны Латинской Америки отчаянно дерутся за наличные деньги, которые Китай будет рад предоставить.

Напомним, что страны Латинской Америки создали союз в 2010 году под названием CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), куда не вошли США и Канада. Два месяца назад страны Celac провели большое совещание. Вместо того, чтобы поехать в Вашингтон, они отправились в Пекин на первое официальное совещание с Китаем.

Конечно, новая дружба пока многим не совсем ясна. Китайские и латиноамериканские страны замедляются в росте. Спрос на товары снижается и в Китае, и в Латинской Америке из-за товарного бума. Но потенциал для долгосрочных связей остается все же очень большим. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал удвоить объем торговли с Латинской Америкой в течение следующего десятилетия — до 250 млрд долларов.

"Китай является источником финансирования и экспорта для рынков, без какого-то давления и он придерживается практики прозрачности, открытости рынков - в западном стиле демократии", - говорит Эван Эллис, эксперт и профессор по Латинской Америке из Военного колледжа армии США.

Венесуэла является хорошим примером. В то время, когда экономику страны сильно «штормит» (некоторые даже называют ее экономику худшей в мире), Китай вступает в игру, предоставляя южноамериканским регионам миллиардные инвестиции в обмен на нефть.

Деньги решают все: банки Китая предоставили $22 млрд для Латинской Америки в прошлом году. Это больше, чем направили в регион Всемирный банк и Межамериканский банк развития вместе, по данным Маргарет Майерс, эксперта в Межамериканском диалоге. "Эти страны действительно приветствовали Китай с распростертыми объятиями", - говорит Майерс.

Между тем, американские компании теряют интерес к Латинской Америке. Прямые инвестиции от американских фирм в Латинскую Америку снизились почти на 20% с 2011 года, по данным Министерства торговли.

Несмотря на недавнее заявление Кубы, Латинская Америка остается на низком уровне в рейтинге приоритетов для политики США. Сейчас ее «сонный взгляд» в сторону Латинской Америки позволил Китаю использовать этот момент для своей выгоды.

"Когда западный капитал ушел из Латинской Америки... там появился вакуум. Почему бы не заполнить его, подумали китайцы?" - говорит Дэвид Мортон, эксперт рынка и главный стратег из Rocaton Investment Advisers.