ФРС играет в мыльные пузыри

Вчерашнее выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен, как и пресс-конференция президента ЕЦБ, не принесло особых сюрпризов. Йеллен заявила, что пока у американского регулятора есть другие возможности для маневра, необходимость в повышении ставок отсутствует. Центробанк принимает решение создать стабильную финансовую систему, которая сможет корректировать «мыльные пузыри» на рынке. Возможность искусственно проколоть пузыри иглой повышения ставок в этом случае лучше не использовать.

Таким образом, монетарная политика внутри США остается прежней: цены на акции и облигации остаются на прежнем уровне, а если инвесторам угодно надувать «пузыри» и дальше — пусть себе надувают их на здоровье, пока они не лопнут сами. Йеллен сказала, что главная цель ФРС сейчас — поддержать рынок труда и инфляции на заранее запланированном уровне. Конечно, есть и проблемы: повышение рисков в финансовой системе — основная из них. Однако минимизировать эти риски необходимо иными мерами, не трогая монетарную политику.

Вместо повышения ставок ФРС приняла решение усилить регулирование банков. Скорее всего, это негативно скажется на их прибылях. При этом Йеллен отмечает, что укрепление стабильности финансовой системы за счет роста безработицы и снижения инфляции (как это случилось бы при повышении ставок) — однозначно не тот вариант, который был бы сегодня принят.



