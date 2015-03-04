Азиатские индексы снизились, кроме шанхайского

Торги в среду закончились для рынков Азиатско-Тихоокеанского региона по-разному.

Сводный индекс MSCI Asia Pacific по итогам торгов стал ниже на 0,6% - это самый впечатляющий шаг вниз за последние три недели. В целом, снижалось большинство главных индексов региона

Nikkei потерял 0,6%; Hang Seng ослаб на 1%, S&P/ASX снизился на 0,5%, Kospi “похудел» на 0,15%. А вот Shanghai Composite неожиданно показал позитивную динамику +0,53%.



Аналитики объясняют спад рынков тем, что инвесторы сейчас фиксируют прибыли в ожидании новых сигналов. Рынок теряет импульс: прогнозы прибылей становятся ниже. Японский рынок акций снизился параллельно с тем, как набирает силу иена. Поставщик автодеталей Sumco Corp рухнул на целых 13%. Самый большой японский страховщик, Dai-ichi Life Insurance Co. стала дешевле на 2,8%. 1,8% потерял оператор розничной сети Lawson Inc: аналитики Nomura Holdings ухудшили его оценку до «нейтральной», хотя до этого советовали «покупать».

Китайский рынок показал единственный положительный результат, потому что активность бизнеса в сфере услуг выросла, индекс PMI вырос. На этой неделе пройдет еще и сессия Всекитайского собрания народных представителей, во время которой будет объявлена величина целевого прироста ВВП.