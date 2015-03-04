Почему в нашем мире существуют отрицательные процентные ставки?

Нелогичная и на первый взгляд абсурдная практика отрицательных процентных ставок означает, что инвестор дает деньги в долг, не приобретая, а теряя при этом проценты. Как такое может быть и почему регуляторы стран вообще на такое идут?

Попробуем разобраться.

В последние несколько лет центробанки разных стран мира придумывали довольно экзотические методы для стимулирования экономики. Нетрадиционные инструменты использовали и ФРС, и ЕЦБ, и Банк Японии, и многие другие регуляторы. Чего мы только не видели: QE, количественное и кредитное смягчение, нулевые процентные ставки, неограниченные интервенции. И вот сейчас экзотика доходит, как может показаться, до полного абсурда — до отрицательной номинальной процентной ставки. Их ввели Швейцария, Дания и Швеция. Работает такая практика и в еврозоне. В общей сложности в Европе и Японии активы примерно на 3 триллиона долларов со сроком погашения до 10 лет хранятся сейчас под отрицательную процентную ставку.

Абсурд, скажете вы?

Не настолько. Инвесторов уже не тревожит отрицательная доходность в реальном выражении. Вы спросите, почему? Да потому что даже если хранить деньги в банке с нулевой ставкой, то ваша реальная доходность по факту отрицательная, потому что из-за инфляции через год покупательная способность ваших денег снизится. Прибавьте к этому комиссии банков и разнообразные сервисные платежи — и по факту вы все равно получите отрицательную доходность.

Соответственно, нововведение по отрицательной номинальной ставке — не такое уж и нововведение, просто вещи стали называться своими именами. Инвесторы мирились ранее с отрицательной доходностью — мирятся и сейчас: они готовы платить за то, чтобы основная масса денег сохранялась в швейцарских или шведских банках, в тихих гаванях. Теперь не банки приманивают вкладчиков, чтобы платить им за пользование их деньгами, а вкладчики предлагают банкам «абонентскую плату» за хранение своих средств.

При этом если в еврозоне и Японии, например, будет сохраняться дефляция — по отношению к покупательной способности денег отрицательная ставка будет по факту превращаться в положительную. Например, в Японии в последние 20 лет дефляция растет с каждым годом, при этом многие активы сохраняются при нулевой процентной ставке. Теперь на них можно купить больше, чем раньше — фактически, капиталы приросли.

Не проще ли прятать наличные в чулке, под подушкой, чем платить за их хранение банку? Как показывает практика, нет. Физическое хранение денег требует серьезной подготовки: согласитесь, вы ведь не будете хранить несколько миллионов рублей (а то и долларов), заботливо рассованными по книгам в домашней библиотеке.

Кроме того, даже если на это согласитесь вы — есть еще и корпоративные клиенты. К примеру, у тех же самых швейцарских банков, которые не имеют резервов хранения для своего кэша, выбора другого нет: они принимают отрицательную ставку, предлагаемую Центробанком страны.

Понятно, что все эти соображения работают лишь до определенного момента. Как только организация собственной системы хранения денег станет дешевле размещения денег на счетах ЦБ, отрицательная ставка перестанет иметь смысл.

Сходные причины у тех, кто вкладывается в облигации с отрицательным номинальным доходом. Это средство сохранения средств, при котором отрицательные доходы нивелируются надежностью. Особенно это касается времени, когда на рынках царит высокая волатильность и турбулентность. В такой ситуации лучше иметь в кармане облигации с отрицательным доходом, нежели более рискованными активами.

Но основная цель отрицательных процентных ставок с точки зрения глобальной экономики — в том, чтобы заставить инвесторов тратить больше, а копить — меньше. Мы живем в мире, где предложение куда выше спроса, а избыточные сбережения лежат мертвым грузом, хотя должны были бы инвестироваться в экономику. Сбалансированная процентная ставка в таких условиях — именно низкая, если не отрицательная. Такая ситуация станет новой нормой в развитых экономических обществах, если в Европе, Америке, Японии действительно началась длительная стагнация.

Центробанки развитых стран сейчас пытаются разогнать инфляцию для стимулирования экономики. Это подразумевает отрицательные процентные ставки, чтобы стимулировать людей тратить деньги, а не сохранять их. При этом фискальные власти должны осуществлять госинвестиции в производственные инфраструктурные проекты, которые дадут доходность более высокую, чем облигации, размещенные для их финансирования. И до тех пор, пока они не начнут это делать — наш мир будет миром отрицательных номинальных процентных ставок.