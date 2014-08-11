Банки не боятся поднимать ставки по ипотеке

В первом полугодии 2014 года средняя по России ставка по ипотеке чуть снизилась, но теперь российские банки начинают повышать ставки, и к осени это может стать тенденцией, предупредил глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень.

«Крупные банки пока ситуацию держат, но ряд небольших банков начинает корректировать в сторону увеличения, и вот такая обеспокоенность есть. Пока мы это, по данным статистики, не видим, но просим вашего поручения вместе с Центробанком поработать на этот счет, чтобы к осени мы не получили никаких неожиданностей», – обратился Мень к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Премьер-министр признал, что в нынешней ситуации «неожиданности возможны самые разные» и пообещал, что даст поручение проконтролировать ситуацию.

Впрочем, по словам главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, правительство не может заставить банки брать на себя дополнительные риски, предоставляя кредиты по заниженным ставкам, так как это может привести к их разорению.

«Решения банков будут зависеть от двух условий – общей макроэкономической ситуации и действий ЦБ. Фондирование банков в этом году уже заметно подорожало, ключевая ставка поднималась несколько раз. Единственное, что может сделать правительство – это принимать меры по стабилизации экономики и снижению инфляции, но пока его действия, в том числе и введение продуктовых санкций, скорее указывают на возможность обратного сценария», – отметил Тихомиров.

Он пояснил, что банки еще не отреагировали на последнее повышение ключевой ставки ЦБ, считая своей главной задачей удержание надежных заемщиков.

«Повышение стоимости кредитования может таких клиентов толкнуть в сторону конкурентов с более низкими ставками. Но если инфляция будет расти, банки, понимая, что это приведет к дальнейшему удорожанию фондирования, могут поднять ставки, – отметил Тихомиров.

С начала июля 2014 года ставки по ипотечным кредитам на 0,5-1 процентного пункта поднял Сбербанк России. Минимальная стоимость кредитов на приобретение готового жилья с 1 июля составляет (по стандартным программам) 11% годовых, кредитов на покупку строящегося жилья – 12,5% годовых, кредитов на строительство жилого дома – 13,5%.

Банк ВТБ24 повысил ставки по ипотеке на 0,4 п.п. еще в марте 2014 года, сразу после повышения ключевой ставки ЦБ. Также в марте на 1 п.п. поднял ставки Газпромбанк. Частные банки поднимали ставки позднее – «ДельтаКредит» и ЮниКредит Банк сделали это в мае.

«Повышение Банком России ключевой ставки до 7,5% в марте и апреле 2014 года привело к повышению стоимости фондирования для основных рыночных участников. Некоторое время крупные банки удерживали ставки на достигнутых уровнях в надежде на быструю нормализацию ситуацию на финансовых рынках, однако это не могло продолжаться длительное время», – говорит руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг.

По его словам, начинающаяся на рынке коррекция ставок приведет к замедлению темпов роста выдачи ипотеки, но с учетом периода, необходимого на подбор недвижимости и оформления кредита, эффект от повышения ставок начнет проявляться в статистике Банка России осенью.

Банк Москвы в конце июля 2014 года объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентных пункта. О снижении ставок по ипотеке объявляли и некоторые региональные банки, в частности ростовский «Центр-инвест». Ряд банков объявил о проведении летних акций, в рамках которых ипотечные кредиты (при соблюдении определенных условий) выдаются по сниженным ставкам.

По данным Минстроя, за январь-май 2014 года россияне взяли свыше 367 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 627,3 млрд руб. По словам Меня, это почти на 40% больше, чем за тот же период 2013 года.

Глава Минстроя отметил, что развитие ипотеки помогают увеличивать объемы жилищного строительства, и за январь-июнь 2014 года было построено 29,5 млн кв. м жилья – это на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«Конечно, первое полугодие не всегда является показателем на сто процентов, потому что много жилья вводится в ноябре-декабре, но тренд чувствуется позитивный, и строители заявляют об уверенности в дальнейшем позитивном движении в этой части», – отметил Мень.

По данным ЦБ, объем рублевых ипотечных кредитов, предоставленных российскими банками, в 2013 году вырос на 32,9%, по итогам первых пяти месяцев этого года он увеличился на 12,6%. Некоторые эксперты такие темпы роста считают слишком быстрыми.

«Сейчас надувается ипотечный пузырь. ЦБ, наверное, понимает, что если макроэкономическая ситуация ухудшится, то стоимость недвижимости понизится. Соответственно, ипотечные портфели могут превратиться из низкорискованного актива в высокорискованный. Прошлый кризис в США начался с того, что рухнули ипотечные компании, у них возникли большие неплатежи», – считает председатель совета директоров коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева.