Центробанк Австралии не стал снижать ставку

Ключевая процентная ставка австралийского регулятора сохранилась без изменений. Сейчас она находится на рекордно низком для себя уровне в 2,25%, но до этого инвесторы ожидали дальнейшего понижения. В своем сегодняшнем заявлении представители Резервного Банка Австралии не исключили возможности дальнейшего снижения.

Хрупкость экономического подъема зеленого континента объясняется снижением спроса на его природные ресурсы.

Макростатистика тоже добавляет масла в огонь. Так, неожиданно снизилось количество рабочих мест в январе, в результате чего до 13-летнего максимума взлетела безработица. При этом очень сильно за прошедший год выросли цены на жилье, в результате чего инвестиции в недвижимость сегодня на максимуме, а РБА размышляет, что ему делать с ипотекой и как сдержать раздувание опасного «пузыря» на рынке жилья.

Среди позитивных моментов — приунывший было осси на новостях о неизменной ставке регулятора взлетел вверх.