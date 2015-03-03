В США закрываются буровые скважины. Нефть дорожает

Цены на Brent во вторник сегодня вырастали на азиатской сессии более, чем на доллар и переходили за отметку в $60,50 за баррель. Сейчас фьючерс на Brent с поставкой в апреле торгуется на уровне $60,39 (+0,85% к предыдущему дню). WTI с поставкой в апреле оценивается в $50,02 (+0,87%).

Поддержку нефтяным ценам оказал упавший доллар. Также росту цен способствует снижение количества действующих буровых в США на 33 единицы в течение прошедшей недели. Правда, несмотря на замедление количества буровых установок, производство в США и продуктивность ближневосточных скважин остаются высокими, постоянно поддерживая перенасыщение рынка, которое давит на нефтяные цены. «Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и другие производители Ближнего Востока производят все больше нефти в годовом выражении», говорится в отчете MorganStanley.

Правда, сейчас резкое падение цен на нефть уже не все аналитики рассматривают как безусловное зло: так, многие видят в этом благо для азиатских импортеров энергоносителей, которые оптимизируют затраты на энергию и извлекают из этого огромные преимущества. Так, к примеру, в числе основных выигравших перечисляются Индия, Гонконг, Сингапур и Таиланд. А вот замедление китайской экономики вряд ли на данный момент может быть нивелировано дешевой нефтью.