В 2016 году золото может взлететь до $1700 за унцию

Не ожидайте сильного роста цены на золото в этом году, но пиковые значения до 1700 долларов за тройскую унцию мы можем увидеть не далее как уже летом 2016 года.

Мы видим, как растет золото в последнее время. Это наталкивает Хинтана Карнани, главного рыночного аналитика Insighnia Concultants на мысли о том, что с июля 2016 золото начнет двигаться в устойчивом бычьем тренде. А до тех пор «инвесторы в золото должны иметь терпение и не должны пугаться, видя, что цена падает». Цена перейдет отметку в 1700 в период с июня по ноябрь 2016 года.



За весь февраль цена на золото потеряла порядка 5%, хотя сейчас торгуется более, чем на 2% выше, чем год назад. Ведь к концу 2014 года цены на золото упали на 14% от своего годового максимума в $1379 за унцию.

Карнани говорит, что по его мнению, ФРС не станет повышать ключевую процентную ставку до июня следующего года, а доллар ждут неприятности перед выборами президента. А там, где неприятности у доллара — золото начинает дорожать.

Еще один, едва ли не ключевой фактор роста цены к 2016 году — спрос на золото в Индии и Китае, который и станет причиной того, что металл пробьет ключевые долгосрочные технические сопротивления.

Ожидания Карнани весьма оптимистичные, особенно учитывая, что аналитики Bank of America Merill Lynch недавно высказывались, что « золотые инвесторы» будут ждать порядка двух лет, прежде чем увидят, как цены дойдут до $1500 – 1600. В долгосрочной перспективе позитивные прогнозы по золоту связываются, к примеру, с ростом числа облигаций с отрицательной доходностью — особенно в Европе.

Действительно, облигации были традиционными «островками безопасности» для инвесторов но учитывая уровень современных задолженностей, они могут стать эпицентром следующей финансовой катастрофы. Об этом говорит Марк О'Бирн, директор фонда GoldCore. Этот факт прибавляет золоту привлекательности с диверсификационной точки зрения.

Брайан Ландин, редактор Gold Newsletter, тоже придерживается «бычьего» взгляда на золото в долгосрочной перспективе. «Рано или поздно, неуверенность в валютах, введение отрицательных процентных ставок за рубежом и, прежде всего, заоблачные уровни долгов, накопленных западными экономиками и Японией сделают резкое повышение цены на золото неизбежным», — говорит он.