Золото растет на ожидании волны данных

Цены на золото растут в понедельник, расширяя успех последней сессии. Инвесторы насторожились и ждут шквала важных экономических данных, в том числе решений регуляторов в Британии, Канаде, Австралии и еврозоне, а также данных о рынке труда, которые должны выйти в США в пятницу.



Фьючерсы на золото с апрельской поставкой сейчас (13.24 мск) стоят 1 215,30 долларов. Цена на желтый металл растет с пятницы. Но в глобальном масштабе золото по-прежнему не оправилось от своего резкого обвала в сентябре, с тех пор, как приняло на себя последствия ошибки по поводу, казалось бы, неминуемого на тот момент повышения ключевой ставки ФРС.

Другие металлы показывают разнонаправленную динамику. Серебро с поставкой в мае прибавило 0,47% до $16,64 за унцию. Платина потеряла 0,03% и торгуется сейчас на $185,10 (фьючерсы на апрель). Палладий (июньский фьючерс) торгуется на 816,95 долларах за тройскую унцию, потеряв 0,35%.