В любом общении могут возникать некоторые барьеры, преодоление которых является достаточно сложной, но необходимой наукой. Для того, чтобы успешно овладеть нюансами общения нужно иметь хотя бы минимальное представление о человеческой психологии и самому не создавать те барьеры, которые способны стать препятствием на пути к нормальному человеческому общению. Одним из способов преодоления межличностных барьеров -управление эмоциями, которые чаще всего являются препятствием к общению.

Чаще всего голос разума мы слышим даже тогда, когда нами полностью владеют эмоции. Но тогда его голосок настолько слаб, что зачастую мы не пользуемся его советами и позволяем эмоциям управлять нами. Однако, самое главное в ситуации, когда эмоции захлестнули нас - это услышать слова разума и последовать им.

Мир эмоций

Эмоции – это часть нашего существа, которое берет начало у «братьев наших меньших». В силу незрелости своего разума, животные склонны действовать только по велению своих эмоций: пугаться, грозить или радоваться. Ярость заставляла мускулатуру животного сгибаться и убегать от преследователя, мобилизовывала все системы организма, которые ориентировались на выживание. Тем самым подавление эмоций привело бы к верной гибели животного.

Известный психолог Э. Клапаред говорил о том, что эмоции бесполезны и даже вредны. Наши эмоции, такие как гнев, печаль, радость, ослабляют здравый смысл и внимание и заставляют совершать необдуманные поступки.

Управление эмоциями помогает не только совершать разумные действия, но и правильно и успешно общаться. Однако окружающий нас мир оказывает на нашу нервную систему огромное воздействие, и поэтому многие из нас не в силах удержать охватывающие нас эмоции. Огромное влияние на нас оказывают компьютерные игры, шум, бездушная техника. По данным японских специалистов в области психологии, злоупотребление компьютерными играми вызывает такие противоречивые эмоции как агрессивность и апатию. Подобные крайности свидетельствуют о неблагополучии эмоциональной сферы человека. Недаром способность человека сдержать эмоции и поступить так, как подсказывает разум, называется мудростью.

Однако не всегда эмоции пагубны для человеческих отношений. Например, эмоции радости и восторга делают человеческие отношения только лучше, а холодность и равнодушие их разрушают.

Ученые об эмоциях

Ни один из ученых - психологов не был равнодушен к проблеме управления эмоциями. Многие из них выражали абсолютно противоположное мнение по этому поводу, но все активно изучали этот процесс. Одни из них утверждали, что проявление эмоций – это естественное чувство и его не стоит подавлять, а другие настаивали на том, чтобы уметь контролировать степень своей эмоциональности и направлять ее в нужное русло.Управление эмоциями- эффективный способ гармоничного взаимодействия между людьми.

Действительно, продолжительное подавление эмоций способно вызвать множество заболеваний, таких как гипертония, язва желудка и другие. Заболевания на почве подавления эмоций особенно распространены в Японии, где в силу национальных традиций принято сдерживать свои эмоции, улыбаясь врагу или делясь отрицательными эмоциями. Поэтому в Японии широко распространены роботы, играющие роль «мальчика для битья», которые молча выслушивают ярость своего обладателя и униженно кивают. Это нетрадиционное использование роботов помогает равнодушным японцам выплескивать наружу свои эмоции без вреда для окружающих.

Однако выражать свои эмоции необходимо. Это позволит людям, вызвавшим определенные чувства, знать о них и соответственно строить свою линию поведения. Но при этом контроль эмоций неизбежен. Достаточно правильно выразить свои радость, гнев и направить их в позитивное русло.

В европейской культуре также не совсем принято выражать свои эмоции. Так общество осуждает проявление эмоций мужчинами считая что мужчинам, как говорится плакать «не положено». Неверное управление эмоциями отрицательно сказывается на здоровье мужчин, тогда как женщинам плакать не воспрещается. Плач- это великолепное средство выразить свои эмоции, выплеснуть гнев и обиду из организма в виде слезной жидкости. Хотя, как утверждает статистика, мужчины плачут от грустного фильма или книги в 2 раза больше, чем женщины.

Выражать уметь управлять эмоциями не только необходимо, но и полезно для здоровья.