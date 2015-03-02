Китайский регулятор снизил процентную ставку

С 1 марта Центробанк Китая уменьшил ключевую процентную ставку по кредитам и депозитам на 0,25%. В своем официальном заявлении по этому поводу регулятор говорит про выросший риск дефляции, вызванной снижением мировых цен на сырье.

В ноябре Народный Банк Китая уже снижал ставку, а в феврале снизил требования наличия резерва у коммерческих банков. Но ситуация все равно остается тревожной: рост цен на предметы потребления и на недвижимость замедляется. Многие аналитики считают, что снова будет снижен и официальный прогноз роста экономики в 2015 году приблизительно до 7% (в 2014 Китай вырос на 7,4%).