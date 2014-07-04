Вредные советы — как не надо писать в Сервисдеск

"Уж сколько раз твердили миру", но каждый второй считает, что в Сервисдеске знают всё, о чем пишет заявитель. И поэтому не нужны:

детальное понятное описание,

нормальные скриншоты,

кликабельные ссылки (на сигналы, например),

исходные коды,

детали тестирования и так далее.

Зачастую приходится вытягивать как на допросе.

Пора еще раз напомнить стихи. Под катом..

Сообщая об ошибке

Помните, что в техподдержке

Все сотрудники владеют

Телепатией на «пять»

Им подробности ошибки

Знать не надо совершенно

Пусть там сами угадают

Что у вас произошло

Вам программа сообщаетЧто случилась вдруг ошибка?И при этом пишет многоРазных непонятных слов?Обращаясь в техподдержкуГоворите: «Пишет ЧТО-ТО»Полный текст не приводитеНикому не нужен онНе пишите в техподдержкуЧто вы делали с программойПеред тем как приключиласьС вами страшная бедаНа какие жали кнопкиЧто вводили и кудаНу зачем знать техподдержкеКак ошибку повторить?И конечно, все на светеКак один, без исключенияПользуются тем же самымБраузером, что и выДаже версия программыОдинакова у всехВ техподдержке непременноЕё знают лучше васЗашифруйте сообщеньеВы грамматикою хитройВедь коварный враг не дремлетПусть попробует понятьЧто хотели странной фразой:«Отражается страницаСписком нету нужных строчек»Техподдержке сообщить