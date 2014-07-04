Вредные советы — как не надо писать в Сервисдеск
События

Вредные советы — как не надо писать в Сервисдеск

4 июля 2014, 13:26
Rashid Umarov
Rashid Umarov
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"Уж сколько раз твердили миру", но каждый второй считает, что в Сервисдеске знают всё, о чем пишет заявитель. И поэтому не нужны:

  • детальное понятное описание,
  • нормальные скриншоты,
  • кликабельные ссылки (на сигналы, например),
  • исходные коды,
  • детали тестирования и так далее.

Зачастую приходится вытягивать как на допросе.

Пора еще раз напомнить стихи. Под катом..

Сообщая об ошибке
Помните, что в техподдержке
Все сотрудники владеют
Телепатией на «пять»

Им подробности ошибки
Знать не надо совершенно
Пусть там сами угадают
Что у вас произошло

Вам программа сообщает
Что случилась вдруг ошибка?
И при этом пишет много
Разных непонятных слов?

Обращаясь в техподдержку
Говорите: «Пишет ЧТО-ТО»
Полный текст не приводите
Никому не нужен он

Не пишите в техподдержку
Что вы делали с программой
Перед тем как приключилась
С вами страшная беда

На какие жали кнопки
Что вводили и куда
Ну зачем знать техподдержке
Как ошибку повторить?

И конечно, все на свете
Как один, без исключения
Пользуются тем же самым
Браузером, что и вы

Даже версия программы
Одинакова у всех
В техподдержке непременно
Её знают лучше вас

Зашифруйте сообщенье
Вы грамматикою хитрой
Ведь коварный враг не дремлет
Пусть попробует понять

Что хотели странной фразой:
«Отражается страница
Списком нету нужных строчек»
Техподдержке сообщить
#Сервисдеск