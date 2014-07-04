Вредные советы — как не надо писать в Сервисдеск

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"Уж сколько раз твердили миру", но каждый второй считает, что в Сервисдеске знают всё, о чем пишет заявитель. И поэтому не нужны:
- детальное понятное описание,
- нормальные скриншоты,
- кликабельные ссылки (на сигналы, например),
- исходные коды,
- детали тестирования и так далее.
Зачастую приходится вытягивать как на допросе.
Пора еще раз напомнить стихи. Под катом..
Сообщая об ошибке
Помните, что в техподдержке
Все сотрудники владеют
Телепатией на «пять»
Им подробности ошибки
Знать не надо совершенно
Пусть там сами угадают
Что у вас произошло
Вам программа сообщает
Что случилась вдруг ошибка?
И при этом пишет много
Разных непонятных слов?
Обращаясь в техподдержку
Говорите: «Пишет ЧТО-ТО»
Полный текст не приводите
Никому не нужен он
Не пишите в техподдержку
Что вы делали с программой
Перед тем как приключилась
С вами страшная беда
На какие жали кнопки
Что вводили и куда
Ну зачем знать техподдержке
Как ошибку повторить?
И конечно, все на свете
Как один, без исключения
Пользуются тем же самым
Браузером, что и вы
Даже версия программы
Одинакова у всех
В техподдержке непременно
Её знают лучше вас
Зашифруйте сообщенье
Вы грамматикою хитрой
Ведь коварный враг не дремлет
Пусть попробует понять
Что хотели странной фразой:
«Отражается страница
Списком нету нужных строчек»
Техподдержке сообщить