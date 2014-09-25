Евро обновил минимум 14 месяцев: Германия ослабила еврозону

Курс евро в среду упал ниже $1,28 впервые за 14 месяцев и продолжил снижение в четверг на фоне сильных данных из США, слабых отчетов из Германии и заявлений главы Европейского центрального банка Марио Драги, сообщает агентство Bloomberg.



Евро в ходе торгов 25 сентября стоил $1,2767 по сравнению с $1,2780 на закрытие предыдущей сессии.

"Наш прогноз для евро абсолютно "медвежий". Раньше можно было хотя бы выделить Германию как светоч еврозоны, но теперь и это уже не так", - заявила Дженнифер Вейл из ОBank Wealth Management.

По словам Драги, обменные курсы сейчас отражают расхождения в денежно-кредитной политике еврозоны и других стран и регионов мира. Индекс делового доверия в Германии, рассчитываемый IFO, сократился в сентябре до минимума с апреля 2013 года, хуже ожиданий рынка. Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи новых домов в США в августе подскочили на 18% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли максимума с мая 2008 года - 504 тыс. домов в годовом исчислении. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 4,4%.

