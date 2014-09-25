Евро обновил минимум 14 месяцев: Германия ослабила еврозону

Курс евро в среду упал ниже $1,28 впервые за 14
месяцев и продолжил снижение в четверг на фоне сильных данных из
США, слабых отчетов из Германии и заявлений главы Европейского
центрального банка Марио Драги, сообщает агентство Bloomberg.
Евро в ходе торгов 25 сентября стоил $1,2767 по сравнению с $1,2780 на закрытие предыдущей сессии.
"Наш прогноз для евро абсолютно "медвежий". Раньше можно было хотя бы выделить Германию как светоч еврозоны, но теперь и это уже не так", - заявила Дженнифер Вейл из ОBank Wealth Management.
По словам
Драги, обменные курсы сейчас отражают расхождения в денежно-кредитной
политике еврозоны и других стран и регионов мира. Индекс делового
доверия в Германии, рассчитываемый IFO, сократился в сентябре до
минимума с апреля 2013 года, хуже ожиданий рынка. Согласно данным
Национальной ассоциации риэлторов, продажи новых домов в США в августе
подскочили на 18% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли максимума
с мая 2008 года - 504 тыс. домов в годовом исчислении. Аналитики в
среднем ожидали повышения всего на 4,4%.